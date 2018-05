Iraanse opperste leider dreigt uit het nucleair akkoord te stappen: "We moeten duidelijke garanties krijgen" SVM

09 mei 2018

15u21

Bron: Belga 3 De Verenigde Staten mogen dan het nucleaire akkoord met Iran opgeblazen hebben, de vijf overige verdragspartners blijven de deal wel steunen. Teheran wil zijn verplichtingen voorlopig naleven, maar eist van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland duidelijke garanties.

Grootayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran, heeft gedreigd uit het nucleair akoord te stappen als de verplichtingen niet worden nagekomen. "Het heeft weinig zin om in het akkoord te blijven als het EU-trio ons geen garanties geeft", zei Khamenei. "Het vertrouwen van Teheran in het EU-trio moet onderbouwd worden omdat ze ook bondgenoten zijn van de VS." Volgens de grondwet heeft de grootayatollah het laatste woord in alle strategische beslissingen.

De Amerikaanse president Donald Trump had gisteren aangekondigd dat zijn land uit de Irandeal stapt. De ayatollah noemde Trump een leugenaar die zich met zijn bedreigingen tegen Iran belachelijk maakte. "Ook na Trumps dood en ontbinding zal het islamitisch systeem blijven bestaan", aldus Khamenei.

"De Amerikanen zijn principieel tegen Iran. Hun vijandigheden hebben niets met het Iraans nucleair programma, de raketten of de Midden-Oostenpolitiek te maken", aldus Khamenei.

Pendeldiplomatie

De houding van de andere partners in de deal wordt voor Iran heel belangrijk. Minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif zal in opdracht van president Hassan Rohani binnenkort een pendeldiplomatie beginnen. Daarna zal beslist worden of het land in het akkoord blijft.

Bij de onderhandelingen met het EU-trio en China en Rusland gaat het op de eerste plaats om de contractuele verplichtingen van het akkoord. Iran moet de garanties krijgen dat de economische toezeggingen van de deal volledig worden omgezet, aldus Zarif. De komende weken moet uitgezocht worden hoe de deal zonder de VS kan voortgezet worden.

De Arabische Liga riep vandaag op tot een herziening van de nucleaire deal met Iran na de aankondiging van Trump. Secretaris-generaal ahmed Aboul Gheit deelde de "ergernis" van de Arabische landen over het "destabiliserende beleid van Iran" in de regio.