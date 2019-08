Iraanse olietanker in Middellandse Zee geeft geen bestemming meer aan HR

26 augustus 2019

13u46

De Iraanse olietanker Adrian Darya, die wekenlang werd vastgehouden voor de kust van Gibraltar en die zich inmiddels 120 zeemijl ten westen van Kreta bevindt, geeft geen bestemming meer aan. Dat meldt Marinetraffic.com. De kapitein van het schip zegt te wachten op instructies van de rederij terwijl een woordvoerder van de Iraanse regering liet weten dat het enkel de bestemmeling van de olie aangaat.

De koers van de tanker, richting zuidoosten van de Middellandse Zee, betrok de voorbije dagen Griekenland bij het Amerikaans-Iraanse conflict rond het schip. Onder de naam Grace 1 werd het meer dan zes weken vastgehouden door Gibraltar. De beschuldiging luidde dat de tanker olie naar Syrië zou vervoeren en op die manier het Europees embargo tegen dat land zou schenden.

Een door het Britse Sky News niet nader genoemde woordvoerder van de Iraanse regering zegt dat de olie is verkocht en dat het schip naar de bestemmeling is gestuurd. Wie die koper is, wou de woordvoerder niet kwijt.

Terrorisme

Vorige week waarschuwde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken er Griekenland en landen rond de Middellandse Zee voor dat Washington zaken met de tanker zou beschouwen als steun aan terroristen. Washington wil dat het schip aan de ketting wordt gelegd.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Jawad Zarif haalde donderdag ook een dreigend vingertje boven. Volgens hem zouden landen beter twee keer nadenken alvorens ze deelnemen aan de door de VS geleide maritieme beveiligingsmissie in de Straat van Hormuz, een strategisch belangrijke scheepvaartroute in de Perzische Golf die de laatste tijd een bron van spanningen is met Iran.

