Iraanse olietanker Grace 1 van de radar verdwenen vlakbij Syrië AW

03 september 2019

13u14

Bron: ANP 0 De bemanning van de Iraanse olietanker Adrian Darya 1 - vroeger Grace 1 - lijkt de transponder van het schip te hebben uitgezet. Het vaartuig, dat de inzet is van een conflict tussen Iran en de Verenigde Staten, zond gisteren voor het laatst zijn positie uit. Het voer toen tussen Cyprus en Syrië.

Het schip, dat eerder de naam Grace 1 droeg, vertrok eerder deze maand uit Gibraltar. Daar was het begin juli aan de ketting gelegd. Dat gebeurde omdat het schip ruwe olie zou vervoeren naar Syrië en daarmee Europese sancties zou schenden.



Gibraltar gaf het schip toestemming te vertrekken nadat Iran garandeerde dat de olie niet naar Syrië zou gaan. Dat was tegen het zere been van de Verenigde Staten, die Iran sancties hebben opgelegd. Washington zegt dat hulp aan de olietanker zal worden uitgelegd als steun aan een terreurorganisatie.



Bronnen binnen de scheepvaartsector zeggen dat mogelijk geprobeerd zal worden de lading van de Adrian Darya 1 deels over te hevelen naar een ander schip.

Lees ook: VS zetten Iraanse tanker op zwarte lijst