Iraanse olietanker brandt nog steeds: twee lichamen geborgen, zwarte doos gevonden IVI

08u46

Bron: ANP 0 REUTERS Chinese reddingswerkers hebben twee doden geborgen van de Iraanse olietanker Sanchi die nog steeds in brand staat voor de Chinese oostkust . De Sanchi brandt sinds vorige week zaterdag na een botsing met een vrachtschip.

De levenloze lichamen zijn gevonden op het dek van de tanker, waar vier reddingswerkers er zijn in geslaagd voor korte tijd aan boord te gaan. Het is nog altijd zeer moeilijk om op het stuurloze vaartuig te komen, vanwege de vele rook en de temperatuur aan boord die is opgelopen tot negentig graden. De reddingswerkers hebben ook de zwarte doos van het schip gevonden.

29 vermisten

Er worden nog 29 opvarenden vermist. Het reddingsteam heeft de personeelsverblijven op het schip niet kunnen bereiken. Er wordt vermoed dat de meeste vermisten zich daar bevinden. Eerder deze week werd het lichaam van een andere opvarende gevonden. In totaal waren 32 bemanningsleden aan boord.

Explosies

Op het schip blijven zich explosies voordoen. Dat maakt, in combinatie met de harde wind, het blussen lastig. Ook vrezen de Chinezen dat het schip zal in tweeën breken en zal zinken.

AFP