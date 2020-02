Iraanse minister verklaart dat coronavirus onder controle is, dag later blijkt hij zelf besmet Bob van Huet/SVM

25 februari 2020

21u25

Bron: BBC 4 De Iraanse viceminister van Volksgezondheid heeft positief getest op het coronavirus. Ironisch genoeg gaf Iraj Harirchi gisteren nog een persconferentie waarin hij de gevolgen van de uitbraak in zijn land trachtte te minimaliseren. Hij streek toen meermaals met een zakdoek over zijn gezicht om het zweet weg te vegen.

Volgens de Iraanse overheid zijn er tot nu toe vijftien doden gevallen ten gevolge van het coronavirus, maar bij dat cijfer worden grote vraagtekens geplaatst. Ahmad Ferahani, een bestuurder uit de stad Qom, was diegene die de knuppel in het hoenderhok gooide. Hij spreekt alleen al in zijn stad van minstens vijftig doden en liefst 250 besmettingsgevallen.



Ferahani beschuldigde het regime in Teheran ervan te sjoemelen met de waarheid. Fatemeh Madiani, de hoofdredacteur van ILNA (een Iraans persagentschap; nvdr), ging daarin mee en bracht het nieuws uit.“De rest van de media heeft dit nog niet gemeld, maar wij willen geen censuur toepassen. Mensenlevens zijn in gevaar”, klonk het.

“Niet het moment voor politieke confrontaties”

Harirchi ontkende echter met klem dat het in Qom erger zou zijn dan hij aangegeven had. Officieel zijn er daar twee doden en 43 besmettingen. “Dit is niet het moment voor politieke confrontaties. Het coronavirus is een nationaal probleem, maar we hebben het onder controle”, klonk het tijdens een persconferentie. Toen al viel wel op dat hij zweette en ongemakkelijk oogde.

Vandaag raakte dan bekend dat de viceminister het coronavirus zelf onder de leden heeft. “Ik ben sinds gisteren ook een coroner, maar we zullen dat virus overwinnen”, liet Harirchi in een videoboodschap weten.

Pelgrims

Qom is een heilige stad in Iran en loopt in die zin extra risico. Het sjiitische bedevaartsoord heeft ruim een miljoen inwoners, maar trekt jaarlijks nog eens honderdduizenden pelgrims. Met alle risico’s voor verspreiding van dien. Alle buurlanden van Iran hebben inmiddels de grenzen gesloten.

Feit is dat Iran nu na China de meeste doden betreurt. Officieel ligt het aantal besmettingen op 95. Vandaag hebben de Verenigde Arabische Emiraten alle vluchten van en naar Iran voor minstens een week geschrapt.

Vertrouwensbreuk

Iran worstelt natuurlijk ook met een groot vertrouwensprobleem. Het geloof in officiële communiqués is quasi nul, sinds de leugens rond het neerschieten van een Oekraïens passagiersvliegtuig welig tierden. Waarom zou de overheid dan wel de waarheid spreken als een gevaarlijk virus door het land waart? “De staatstelevisie geeft cijfers, maar in ziekenhuizen zien we andere dingen”, aldus een vrouw op sociale media.

Iraanse leiders sluiten vooralsnog geen steden en dorpen af waar een verhoogd risico dreigt. De verschillende gebedsplaatsen in Qom zijn nog open voor het publiek. Vraag blijft ook waarom de regering de recente parlementsverkiezingen niet uitstelde als men wist dat er zo’n besmettingsrisico was.

Scholen en universiteiten verdwijnen daarentegen wel achter slot en grendel. De voorzitter van de gemeenteraad van Teheran sluit niet uit dat ook de miljoenenstad in quarantaine gaat als het aantal besmettingen snel zou toenemen.