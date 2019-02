Iraanse minister van Buitenlandse Zaken kondigt ontslag aan op Instagram jv

25 februari 2019

22u49

Bron: afp/dpa 0 Mohammad Javad Zarif, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft verrassend aangekondigd dat hij ontslag neemt. Hij deed de mededeling via een post op de sociaalnetwerksite Instagram. Het ministerie heeft het ontslag nog niet bevestigd.

"Ik excuseer me dat ik niet langer in staat ben om voort te gaan in mijn functie. En ik excuseer me voor al mijn tekortkomingen bij het uitoefenen van mij functie".

Het ontslag is bevestigd door officiële Iraanse bronnen. Het moet wel nog worden aanvaard door president Hassan Rohani.

Zarif speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het nucleaire akkoord, dat Iran in 2015 met de belangrijkste internationale mogendheden had gesloten. Maar onder impuls van de huidige Amerikaanse president Donald Trump, hebben de VS zich intussen weer teruggetroken uit dat akkoord.