Iraanse migrant berooft zichzelf van het leven in Lesbos

06 januari 2020

15u36

Een 31-jarige Iraanse migrant heeft zichzelf van het leven beroofd in het detentiecentrum in Moria, op het Griekse eiland Lesbos. Dat meldt het Franse persbureau AFP.

De man werd deze ochtend gevonden in het centrum, waar hij wordt vastgehouden met 85 personen. Over zijn identiteit of de redenen voor zijn detentie gaven de autoriteiten geen informatie.

Tijdens de kerstdagen gingen ook een Iraakse en Afghaanse asielzoeker over tot zelfdoding in het noorden van Griekenland. Volgens het Griekse Forum voor Vluchtelingen verbleven ze in een hotel in het dorp Mouries, waar zo'n 400 vluchtelingen worden opgevangen.

Bittere kou

Griekenland werd in 2019 de voornaamste toegangspoort naar Europa voor migranten en vluchtelingen. De laatste maanden is de migratiestroom vanuit Turkije nog toegenomen.

De omstandigheden waarin deze mensen worden opgevangen in de Griekse kampen -zowel op de eilanden als op het continent- blijven erop achteruitgaan. Dat is zeker het geval met de bitterkoude temperaturen van de laatste dagen in het land.

Voorwaarden verstrengd

De conservatieve Griekse regering heeft onlangs de voorwaarden voor het verlenen van asiel verstrengd. Het gebrek aan adequate huisvesting en middelen voor de integratie van tienduizenden asielzoekers wordt steeds schrijnender.

Wie met vragen zit rond zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.