Iraanse marine in zee met Chinese en Russische marine: “militaire oefeningen om regionale veiligheid te bevorderen” ES

26 december 2019

11u38

Bron: Belga, Navy Times, ANP 6 De zeemachten van Iran, China en Rusland gaan vanaf vrijdag gezamenlijk manoeuvres uitvoeren in de Golf van Oman. Dat is vandaag meegedeeld door Peking.

De militaire oefening loopt van 27 tot 30 december en heeft als doel om "de uitwisseling en de samenwerking tussen de zeemachten van de drie landen te verdiepen", zegt Wu Qian, een van de woordvoerders van het Chinese ministerie van Defensie. Die uitwisseling en samenwerking zou voor een “bevordering van de regionale veiligheid” moeten zorgen, voegt de Iraanse militaire woordvoerder Abolfazl Shekarchi daaraan toe. Al benadrukt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken dat de oefeningen gewoon “deel uitmaken van de normale militaire samenwerking”.

Hoeveel militairen en schepen er worden ingezet voor de manoeuvres, is niet meegedeeld. Wu maakte wel bekend dat China de Xining, een antiraketschip, zal inzetten.

Golf van Oman

De Golf van Oman, waar de militaire oefeningen zullen plaatsvinden, is een water tussen de Straat van Hormuz en de Arabische Zee. China noemt de oefening een “normale militaire uitwisseling” in lijn met internationale wetten.

Spanningen VS-Iran

De aankondiging gebeurt op een moment dat er sprake is van toegenomen spanningen tussen de VS en Iran. De verstandhouding tussen Washington en Teheran is verder verslechterd als gevolg van de Amerikaanse beslissing om zich terug te trekken uit de nucleaire deal die Iran in 2015 sloot met de VS en andere grootmachten. In de nasleep daarvan hebben de Amerikanen ook sancties tegen Iran uitgevaardigd.