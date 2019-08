Iraanse leider wil voorlopig niet praten met Trump LH

27 augustus 2019

08u53

Bron: ANP 1 De Iraanse president Hassan Rouhani is niet van plan met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump overleg te voeren zolang de Amerikaanse sancties tegen zijn land van kracht zijn. “Als die opgeheven worden, kunnen we praten over verdere positieve ontwikkelingen”, zei Rohani. “Alleen een paar beelden met Hassan Rohani schieten, dat gaat niet.”

De Iraanse leider zei dat vandaag, een dag nadat Trump verklaarde dat een ontmoeting met zijn Iraanse collega "onder de juiste omstandigheden" mogelijk is om een eind te maken aan de onenigheid over het Iraanse atoomprogramma.

Trump deed zijn uitspraak bij de top van de G7 in Frankrijk. Rouhani reageerde door te stellen dat eerst alle sancties van tafel moeten en dat daarna pas verder wordt gepraat. Hij kondigde ook aan dat Iran verder gaat met zich terugtrekken uit het nucleaire akkoord dat het land in 2015 sloot met wereldmachten over zijn atoomprogramma. De VS hebben zich daar al uit teruggetrokken.