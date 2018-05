Iraanse justitie: "Zweepslagen zijn veel efficiënter dan een gevangenisstraf" SVM

30 mei 2018

18u44

Bron: Belga 0 De onderdirecteur van de Iraanse rechterlijke macht vindt de geseling van criminelen niet overdreven. Integendeel zelfs. "Een gevangenisstraf heeft altijd negatieve gevolgen", aldus Hadi Sadeghi. "Lichamelijke straffen zoals zweepslagen zijn veel beter en efficiënter. Gevangenisstraffen zijn eigenlijk geïmporteerd uit Frankrijk en hebben in oorsprong niets te maken met het Iraanse en islamitische rechtssysteem."

"Mensenrechtenorganisaties hebben wel kritiek op zweepslagen, maar gevangenissen zijn in wezen niet beter. Het culturele werk in strafinstellingen verandert daar niets aan. Er moeten alternatieven gevonden worden, vooral voor kleine misdadigers. Een bewezen alternatief is hen voor de straatreiniging te gebruiken", aldus Sadeghi.

Zowel in binnen- als in buitenland krijgt de Iraanse justitie heel wat kritiek wegens terechtstellingen en de opsluiting van dissidenten. Justitie zou daarbij ook een al te agressieve interpretatie van de wet hanteren. Dat leidt in veel gevallen -ook volgens de overheid- tot schendingen van de burgerrechten.

In 2017 had het hoofd van de rechterlijke macht een onderzoek van alle doodvonnissen wegens drugsdelicten bevolen. Dat had tot gevolg dat kleine drugshandelaars niet meer tot de doodstraf, maar tot jarenlange gevangenisstraffen of dwangarbeid veroordeeld werden. Dit jaar profiteerden daar volgens mediaberichten al bijna 5.000 dealers van.

