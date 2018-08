Iraanse grootayatollah wil consequent optreden tegen corruptie KVE

13 augustus 2018

18u08

Bron: Belga 0 De Iraanse opperste leider, grootayatollah Ali Khamenei, heeft een consequente aanpak van corruptie binnen de regering geëist. Voor de ineenstorting van de nationale munt rial en de daardoor ontstane economische crisis moeten niet enkel de Amerikaanse sancties verantwoordelijk gemaakt worden, zei Ali Khamenei vandaag in Teheran.

Dat heeft ook te maken met interne redenen en heeft verband met corruptie in enkele geledingen van de regering. "Ik heb al meermaals gewaarschuwd dat corruptie een beest met zeven koppen is, dat systematisch bestreden moet worden", zei de ayatollah. Ali Khamenei heeft volgens de grondwet in alle strategische belangen het laatste woord.

De kritiek van Khamenei is ook gericht tegen president Hassan Rohani. Hij verbergt zich volgens zijn critici teveel achter de door de Amerikaanse president uitgevaardigde sancties, die vorige dinsdag in werking traden. Rohani ontkent dat zijn economische ploeg medeverantwoordelijk is voor de waardevermindering van de rial en de dagelijkse stijgende inflatie.

Om corruptie effectief te bestrijden, moet het land volgens Khamenei niet in hysterie vervallen. De eis naar de doodstraf voor enkele corrupte regeringsfunctionarissen acht hij overdreven. "Sommigen zouden inderdaad ter dood veroordeeld moeten worden, maar anderen (enkel) tot gevangenistraffen", zei de ayatollah volgens het persbureau Isna. Hoewel corruptie in eender welke vorm onvergeeflijk is, moet het land echter niet direct naar extreme juridische maatregelen grijpen. Rohani en vooral zijn economische ploeg worden ervan beschuldigd zelf betrokken te zijn geweest bij een aantal corruptiezaken.