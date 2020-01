Iraanse generaal neemt "volledige verantwoordelijkheid" voor de crash op zich kg ttr

11 januari 2020

12u45

Bron: Belga, New York Times 16 Amirali Hajizadeh, de bevelhebber van de lucht- en ruimteafdeling van de Iraanse Revolutionaire Wacht, heeft de "volledige verantwoordelijkheid" op zich genomen voor de crash van de Boeing van Ukraine International Airlines woensdag in de buurt van Teheran. De generaal deed dat in een verklaring op televisie.

Volgens Hajizadeh deed de soldaat die het passagiersvliegtuig met een raket neerhaalde, dat zonder dat hij de bevestiging had kunnen krijgen van een bevel om te schieten. Oorzaak was een “telecomstoring”. De soldaat hield de Boeing voor een “kruisraket” en had “tien seconden” om te beslissen of hij al dan niet een luchtafweerraket ging afvuren, aldus de generaal.

“Spijtig genoeg” vuurde de officier, “wat dan tot het ongeval leidde”, zei Hajizadeh. “Toen ik het vernam, wenste ik liever zelf dood te zijn in de plaats van getuige van dat ongeval.” Volgens de generaal waren alle Iraanse strijdkrachten woensdag in opperste staat van paraatheid wegens de dreigementen van de Verenigde Staten om 52 doelwitten in Iran aan te vallen. Hij zei nog dat de “communicatiestoring” zeker geen rechtvaardiging is voor de crash en “onvergeeflijk” is.

“Nalatigheid”

De Iraanse strijdkrachten gaven eerder vandaag toe dat ze de Boeing “per ongeluk” hadden neergehaald. Ali Khamenei, de hoogste geestelijke leider van Iran, beval het leger na te denken over elke vorm van “nalatigheid” en het nodige te doen om “herhaling van dergelijk ongeval te vermijden.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski en zijn Iraanse ambtgenoot Hassan Rohani zullen later vandaag nog met elkaar telefoneren over de crash van de Boeing, zo heeft Kiev laten weten. Zelenski zal daarna het Oekraïense volk toespreken.

Bij de crash kwamen alle 176 inzittenden om het leven.