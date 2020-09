Iraanse eredoctor KULeuven Nasrin Sotoudeh beëindigt na meer dan 45 dagen hongerstaking PVZ

26 september 2020

16u51

Bron: AFP/BELGA 0 De Iraanse advocate en activiste Nasrin Sotoudeh, die opkomt voor de mensenrechten in haar land, heeft zaterdag na meer dan 45 dagen haar hongerstaking stopgezet. Dat heeft haar man gezegd. De 57-jarige Sotoudeh zit momenteel in een Iraanse gevangenis een gevangenisstraf van 38 jaar uit.

Sotoudeh begon haar hongerstaking op 11 augustus. Ze werd vorige week naar het ziekenhuis overgebracht omdat haar gezondheid fel achteruit was gegaan. Zaterdag besloot ze haar hongerstaking te beëindigen. "Ik heb haar even gesproken", zegt haar man zaterdag aan AFP. "Haar lichaam kan het niet meer aan en dus is ze gestopt met de hongerstaking."

De vrouw kreeg in februari van dit jaar een eredoctoraat van de KU Leuven. Tijdens de academische zitting betuigde de Leuvense rector Luc Sels zijn uitdrukkelijke steun aan de strijd van Sotoudeh voor het respect van mensenrechten in Iran.

Vorige zondag protesteerden een 50-tal manifestanten, voornamelijk Iraniërs, voor het Europees Parlement in Brussel voor de vrijlating van Sotoudeh en daarbij alle onschuldige politieke gevangen in Iran.