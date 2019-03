Iraanse activiste krijgt 38 jaar cel en 148 zweepslagen mvdb

11 maart 2019

17u12

De bekende Iraanse mensenrechtenadvocate Nasrin Sotoudeh is weer veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. Haar echtgenoot schreef op Facebook dat ze in totaal 38 jaar cel en 148 zweepslagen opgelegd heeft gekregen. Iraanse media berichten dat het gaat om een celstraf van zeven jaar.

De 55-jarige Sotoudeh is een van de bekendste mensenrechtenactivisten in de islamitische republiek. Ze verdedigde onder meer de Nederlands-Iraanse Zahra Bahrami die in 2011 werd opgeknoopt. Sotoudeh won in 2012 de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken, die jaarlijks wordt uitgereikt door het Europees Parlement.



Sotoudeh zou deze week te horen hebben gekregen dat ze bij verstek is veroordeeld tot 33 jaar gevangenisstraf, die bovenop een eerdere veroordeling tot 5 jaar cel komt. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt de uitspraak “ronduit shockerend” en eist de onmiddellijke vrijlating van de advocate.



De activiste botste al eerder met de autoriteiten in Iran. Ze kreeg daar in 2010 al een gevangenisstraf opgelegd van elf jaar, maar kwam in 2013 vervroegd vrij. Sotoudeh is in juni vorig jaar opnieuw aangehouden en zit sindsdien vast. Ze had voor haar arrestatie vrouwen vertegenwoordigd die uit protest zonder hoofddoek in het openbaar waren verschenen.



Het Iraanse persbureau ISNA schrijft alleen dat Sotoudeh is veroordeeld tot zeven jaar cel. Ze zou onder meer schuldig zijn bevonden aan het beledigen van geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei. Het is onduidelijk waarom het medium een andere strafmaat meldt dan echtgenoot Reza Khandan.