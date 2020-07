Iraans passagiersvliegtuig moet uitwijken voor Amerikaanse straaljager, Teheran waarschuwt VS RL

24 juli 2020

06u43

Bron: ANP, Reuters 6 UPDATE Het Amerikaanse leger heeft bevestigd dat een van zijn straaljagers betrokken was bij een incident met een Iraans passagierstoestel. Iraanse media meldden dat de piloot moest uitwijken om een botsing met de Amerikaanse jet te voorkomen. Volgens het Amerikaanse leger bleef de straaljager op veilige afstand.



Het passagiersvliegtuig van Mahan Air was onderweg van Teheran naar Beiroet in Libanon. Het landde uiteindelijk veilig op een vliegveld daar. Het incident zal volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken worden onderzocht.

Alle passagiers verlieten het vliegtuig, sommigen met lichte verwondingen, vertelde het hoofd van de luchthaven van Beiroet aan Reuters. Ze raakten volgen Iraanse media gewond door de uitwijkmanoeuvre.

Het Amerikaanse leger houdt toezicht op zijn troepen in de regio. Een woordvoerder liet weten dat de straaljager een visuele inspectie van het Iraanse toestel uitvoerde toen het een plek in Syrië passeerde waar Amerikaanse troepen aanwezig zijn.

Onderzoek

Het vliegtuig kwam in de vroege uren van vrijdag terug in Teheran, meldde persbureau Fars. De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse zaken, Abbas Moussavi, laat weten dat het incident verder zal worden onderzocht en dat alle nodige politieke en juridische stappen zullen worden genomen.

Eerder had Moussavi Washington nog gewaarschuwd: Mocht er zich op de vlucht terug naar Teheran opnieuw een incident voordoen, dan zou het regime in Teheran de Verenigde Staten daarvoor verantwoordelijk houden. Dat stond in een bericht dat het ministerie aan de Zwitserse ambassadeur had gegeven.

Zwitserland behartigt indirect de belangen van de VS, omdat dit land geen diplomatieke vertegenwoordigers meer heeft in Iran sinds 1980. In november 1979 gijzelden Iraanse studenten daar 52 medewerkers van Amerikaanse ambassade, zij werden 444 dagen vastgehouden. De VS heeft in Iran slechts een virtuele ambassade die bestaat uit een website.



Mahan Air

Israël en de VS beschuldigen luchtvaartmaatschappij Mahan Air al enige tijd van het vervoeren van wapens naar strijders in Syrië die banden hebben met Teheran. Duitsland trok in januari 2019 de licentie van de maatschappij in, omdat agenten van de Iraanse geheime dienst met vluchten van Mahan Air naar Europa zouden reizen om sluipmoorden te plegen.

Begin januari 2020 werd een Oekraïens passagiersvliegtuig neergehaald door het Iraanse leger, slechts enkele minuten nadat het was vertrokken van de luchthaven nabij hoofdstad Teheran. Bij dat incident kwamen alle 176 inzittenden om het leven.

