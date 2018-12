Iraans-Britse professor vrijgelaten in Iran TT

25 december 2018

17u24

Bron: Belga 0 De Iraans-Britse professor en vredesmilitant Abbas Edalat is na acht maanden gevangenschap in Iran vrijgelaten. Dat heeft een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. Edalat werd beschuldigd van spionage. Hij wilde in april een conferentie bijwonen in Iran.

Edalat is professor wiskunde en computerwetenschappen aan het Imperial College in Londen. De Campaign Against Sanctions and Military Intervention in Iran (CASMII), die door Edalat werd gesticht, kondigde zaterdag al aan dat de vredesactivist terug in Groot-Brittannië was. Volgens de organisatie was zijn opsluiting "een geval van verkeerde informatie en een misverstand" vanwege de Iraanse veiligheidsdiensten.

Iran erkent de dubbele nationaliteit niet, en Iraanse burgers die een ander paspoort hebben en rechtstreeks of onrechtstreeks gelieerd worden met politieke, economische of media-instellingen in het buitenland, worden de voorbije jaren nauwlettender in de gaten gehouden door het Iraanse gerecht.

De voorbije jaren zijn verschillende Iraans-Britse burgers achter de tralies gezet in Iran. Het meest gemediatiseerd werd de zaak van de 38-jarige Nazanin Zaghari-Ratcliffe, een medewerkster van de Thomson Reuters Foundation, de liefdadigheidstak van de nieuwsorganisatie. Zij werd twee jaar geleden opgepakt en veroordeeld tot vijf jaar cel voor deelname aan manifestaties tegen het Iraanse regime in 2009.

