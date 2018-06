Iraakse vluchteling opgepakt in Frankrijk voor vermoedelijk IS-lidmaatschap ADN

07 juni 2018

22u03

Bron: Belga 12 In Frankrijk is een Iraakse vluchteling opgepakt. Hij wordt ervan verdacht een hooggeplaatst lid geweest te zijn van de terreurgroep Islamitische Staat en deelgenomen te hebben aan slachtpartijen.

De arrestatie gebeurde in maart, meldt het Parijse parket vandaag. Het onderzoek waarin de man genoemd wordt, werd in november vorig jaar geopend. In juni 2017 werd hem nog het statuut van politiek vluchteling en een verblijfsvergunning voor tien jaar toegekend. Dat statuut werd inmiddels weer ingetrokken.

De 33-jarige man zou in juni 2014 deelgenomen hebben aan het bloedbad op het legerkamp Speicher in Tikrit, ten noorden van Bagdad. Gewapende mannen ontvoerden toen honderden legerrekruten, vooral sjiieten, die ze vervolgens één voor één executeerden. In totaal werden zo 1.700 mensen gedood in deze stad, die in 2014 en 2015 door IS werd bezet.

In Irak liep al een onderzoek naar de man. De Iraakse autoriteiten verdachten hem ervan de regio Samara, ten noorden van Bagdad, voor IS bestuurd te hebben.