Iraakse vluchteling (20) die Duitse Susanna vermoordde (14) is uitgeleverd mvdb

09 juni 2018

18u15

Bron: ANP 8 Een Iraaks-Koerdische twintiger die verdacht wordt van de moord op het Duitse tienermeisje Susanna Feldman is vandaag door de Koerdische Autonome Regio in Irak uitgeleverd aan Duitsland. De verdachte is met een vlucht om 16.30u lokale tijd vertrokken op de luchthaven van Erbil, meldt het Duitse persagentschap op gezag van bronnen. Officiële bevestiging van de Koerdische Autonome Regio is er niet.



De moord op Susanna, die op 22 mei verdwenen was, zorgde in Duitsland voor nieuwe commotie over het migratiebeleid. De verdachte, de 20-jarige vluchteling Ali B., zou het meisje vermoord hebben en vervolgens met zijn familie uit Duitsland vertrokken zijn op 31 mei. Gisteren werd hij opgepakt in de Koerdische provincie Doehok.

Na zijn arrestatie zou Ali B. verschenen zijn voor een onderzoeksrechter en toegegeven hebben dat hij het meisje vermoord heeft door haar te wurgen, aldus Tarik Ahmed, hoofd van de politie in Doehok.

Volgens Ahmed zouden Ali B. en Susanna samen op stap geweest zijn en drugs en drank genuttigd hebben. Nadien zou het tot een ruzie gekomen zijn, waarbij het meisje dreigde om de politie te verwittigen en Ali B. haar vervolgens doodde.

Susanna kwam niet thuis in Mainz nadat ze tijd doorgebracht had met vrienden in het naburige Wiesbaden. Haar lichaam werd verborgen in Wiesbadens Erbenheim district, waar Ali B. en zijn familie verbleven in een opvangcentrum voor vluchtelingen. Haar lichaam vertoonde sporen van seksueel misbruik.

Verscheidene protesten waren vandaag gepland in Mainz naar aanleiding van de moordzaak. Onder andere de anti-immigratiepartij AFD (Alternative für Deutschland) organiseerde een demonstratie onder het motto "Genoeg is genoeg!".