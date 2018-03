Iraakse tiener (17) in Duitsland beraamde aanslag met springtuig mvdb

08 maart 2018

13u24

Bron: Belga 46 De Duitse politie heeft een Iraakse tiener (17) opgepakt voor het beramen van een aanslag in Duitsland of Groot-Brittannië. Deday A. wordt ervan beschuldigd lid te zijn van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

De tiener wordt officieel beschuldigd van "het voorbereiden van een gewelddaad die de staatsveiligheid bedreigt". Hij zou een grote hoeveelheid vuurwerk hebben gekocht om met het poeder een springtuig te maken, aldus het communiqué van het Duitse parket.

De verdachte werd op vraag van de rechter op 7 maart in voorlopige hechtenis geplaatst. Over de omstandigheden van zijn arrestatie of zijn doelwit werden geen details bekendgemaakt, behalve dan dat de jongeman in Duitsland of in Groot-Brittannië wilde toeslaan.

De Duitse autoriteiten verkeren in hoge staat van paraatheid sinds in het land verschillende aanslagen werden gepleegd of gepland. Zo vielen er in december 2016 bij een door IS opgeëiste aanslag op een kerstmarkt in Berlijn nog 12 doden.