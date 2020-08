Iraakse eerste minister uitgenodigd op het Witte Huis HLA

08 augustus 2020

07u18

Bron: Belga 0 De Iraakse eerste minister Moustafa al-Kazimi wordt op 20 augustus ontvangen op het Witte Huis. Dat melden de diensten van de Amerikaanse president Donald Trump in een persbericht.

Al-Kazimi en Trump zullen het onder meer hebben over samenwerking in de strijd tegen terreurgroep IS en de aanpak van de coronapandemie, verduidelijkt het Witte Huis. Ook onderwerpen als economie, veiligheid en gezondheid zullen aan bod komen.

Het bezoek is een teken aan de wand van de verbeterde relaties tussen Washington en Bagdad. Die stonden enkele maanden geleden nog onder hoogspanning na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani en zijn Iraakse rechterhand in Bagdad, in een raid die in opdracht van Trump werd uitgevoerd.



Sinds het aantreden van al-Kazimi, die doorgaat als iemand met nauwe banden met de VS, staan beide landen op betere voet. In juni hebben Irak en de Verenigde Staten al een strategische dialoog aangevat over de duizenden Amerikaanse troepen die nog aanwezig zijn op Iraaks grondgebied in het kader van de strijd tegen onder meer IS.