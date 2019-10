Iraaks premier trekt leger terug uit stadsdeel Sadr City na protesten KVE

07 oktober 2019

20u06

In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn er deze namiddag opnieuw manifestaties geweest tegen de regering. De demonstranten in het overwegend sjiitische stadsdeel Sadr City eisten nieuwe jobs en uitten kritiek op de dood van verschillende betogers de voorbije nacht, zo berichtten ooggetuigen. De veiligheidstroepen probeerden om de protesten onder controle te houden.

In de nacht van zondag op maandag was het tot ongeregeldheden gekomen in Sadr City. Veiligheidstroepen openden het vuur op demonstranten. Daarbij lieten volgens ooggetuigen zeker acht mensen het leven. Premier Adel Abdel Mahdi trok daarop het leger terug uit het stadsdeel en verving het door politieagenten.

In Irak is er al een week massaal protest tegen de corruptie en het wanbeleid. Volgens officiële cijfers stierven daarbij meer dan 110 mensen. Meer dan 6.100 raakten gewond.