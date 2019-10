Iraaks premier trekt leger terug uit stadsdeel Sadr City na protesten, president schaart zich achter betogers KVE AW

07 oktober 2019

20u06

Bron: Belga, ANP 2 In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn er deze namiddag opnieuw manifestaties geweest tegen de regering. De demonstranten in het overwegend sjiitische stadsdeel Sadr City eisten nieuwe jobs en uitten kritiek op de dood van verschillende betogers de voorbije nacht, zo berichtten ooggetuigen. Tijdens een toespraak veroordeelde de Iraakse president Barham Salih het geweld, maar de eisen van de betogers moeten volgens hem worden ingewilligd.

In de nacht van zondag op maandag was het tot ongeregeldheden gekomen in Sadr City. Veiligheidstroepen openden het vuur op demonstranten. Daarbij lieten volgens ooggetuigen zeker acht mensen het leven. Premier Adel Abdel Mahdi trok daarop het leger terug uit het stadsdeel en verving het door politieagenten. Vervolgens riep de president de veiligheidstroepen op om de rechten van alle Irakezen te waarborgen.

Volgens Salih moet iedereen die door het geweld van de afgelopen dagen is getroffen, gecompenseerd worden. Hij riep het parlement verder op hervormingen door te voeren, zodat de eisen van de betogers kunnen worden ingewilligd. En hij pleit voor ministeriële veranderingen.

Het is al dagen onrustig in Bagdad en andere steden vanwege protesten die zich tegen de regering van premier Adel Abdul Mahdi richten. De betogers zijn boos over de werkloosheid, het uitblijven van voorzieningen als water en elektriciteit en wijdverbreide corruptie. Bij de betogingen zijn al meer dan honderd mensen omgekomen. Zeker 6000 mensen raakten gewond.