IRA-terrorist na 21 jaar veroordeeld voor aanslag HA

Meer dan 21 jaar na een aanslag in Duitsland heeft de rechtbank van Osnabrück een voormalige IRA-terrorist tot vier jaar cel veroordeeld wegens medeplichtigheid aan poging tot moord. De aanslag werd gepleegd om het Britse leger duidelijk te maken dat ze ook op het vasteland konden aangevallen worden, zei rechter Wolfgang Kirschbaum vandaag in zijn motivering.

Als lid van het Provisional Irish Republican Army (PIRA), een militante vleugel van het IRA, was de vandaag 48-jarige Ier op 28 juni 1996 bij een aanslag op een Britse kazerne in Osnabrück, Nedersaksen, betrokken. Hij en zijn vier kompanen hadden met een mortier granaten afgevuurd op het terrein van de kazerne, waar toen een 150-tal soldaten deelnam aan een feest. Slechts een van de granaten ontplofte, niemand raakte gewond of werd gedood.



Met een optimistisch lachje en opgestoken duim richting familieleden stapte de vader van zeven kinderen vanochtend de rechtszaal binnen. De Ier zat een jaar in voorarrest in Duitsland. De man, die in Belfast als theatertechnicus en muzikant aan de bak komt, heeft zich intussen van de IRA gedistancieerd. Voor de meer dan 20 jaar vertraging van het proces kreeg de beklaagde een jaar compensatie toegekend.

Internationaal arrestatiebevel

De voorbije twee decennia werd de Ier herhaaldelijk opgepakt, de eerste keer in Ierland vijf maanden na de aanslag. In oktober 2004 vaardigde de procureur-generaal een internationaal arrestatiebevel uit. Maar pas elf jaar later werd het in het Engels vertaald en aan de Ierse overheid overhandigd. De man werd opnieuw opgepakt en korte tijd later weer vrijgelaten. Uiteindelijk gaf hij zich op 13 september 2016 vrijwillig over aan de autoriteiten op de luchthaven van Dublin.



Op het ogenblik van de feiten, slechts enkele jaren na de Duitse hereniging, waren nog duizenden Britse soldaten in Duitsland gelegerd. Die zijn inmiddels al lang naar huis teruggekeerd.

