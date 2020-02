iPhone-fabrikant gaat mondmaskers maken YV

07 februari 2020

10u30

Bron: Belga, BBC 0 Foxconn, die enkel technologie produceert zoals onder meer de iPhone van Apple maakt, gaat zich voor een deel richten op de productie van mondmaskers vanwege het nieuwe coronavirus. Het bedrijf hoopt tegen het eind van deze maand twee miljoen maskers per dag te produceren, meldt de BBC vrijdag. Er is na de uitbraak van het besmettelijke virus wereldwijd een groot tekort aan maskers ontstaan.

“In de oorlog tegen deze epidemie telt elke seconde”, zegt Foxconn. “Hoe eerder we voorzorgsmaatregelen nemen, hoe eerder we het virus kunnen beteugelen. En hoe eerder we levens kunnen redden, hoe eerder we overwinnen”, laat het bedrijf weten. Het nieuwe coronavirus heeft in China al aan ruim 630 mensen het leven gekost. Meer dan 31.000 mensen zijn besmet.

Wereldwijd tekort

In Azië hebben meerdere huisartsenposten hun deuren al gesloten vanwege gebrek aan mondkapjes. Een brancheorganisatie voor artsen in Hongkong liet eerder weten 50.000 mondkapjes te hebben besteld in de VS, maar die waren uitverkocht. Ook andere beroepsgroepen, zoals schoonmakers, kampen met het probleem.

Naast Foxconn heeft de Amerikaanse autofabrikant General Motors laten weten mee te willen helpen aan een oplossing.