Inzameling voor Poolse kinderredder in Nederland groot succes Redactie

09 augustus 2020

16u06

Bron: AD.nl 1 Eén van de doneeracties voor de nabestaanden van Marcin Kolcynski, de Poolse man die vorig weekend aan de Nederlandse kust het leven redde van drie kinderen maar daarbij zelf overleed, is een overdonderend succes. Het streefbedrag van 300.000 euro werd zondagmiddag bereikt. De donateurs brachten zelfs 500 euro meer bijeen op GoFundMe.

Een tweede inzameling via doneeractie.nl heeft nog eens ruim 60.000 euro opgeleverd. Daardoor is dus meer dan 360.000 euro bijeengebracht voor zijn echtgenote Monika en de drie kinderen van Kolczynski. De 37-jarige Poolse seizoensarbeider verdronk vorige week zondag nadat hij drie kinderen uit zee had gered bij Julianadorp (Noord-Holland).

Gevaarlijke stromingen

Marcin was die dag alleen op het onbewaakte stuk strand toen hij plots kinderen in het water in de problemen zag komen. Hij had een vrije dag en had zijn vrouw Monika op dat moment net aan de lijn. “Het laatste wat hij tegen zijn vrouw zei was: ‘Er is iets aan de hand met kinderen in het water, ik moet ophangen”, verklaarde Martina Janasz eerder aan het AD.



De drie kinderen waren in de problemen geraakt door gevaarlijke muistromen, dat zijn plaatselijke, sterke stromingen van het strand naar de zee. Marcin zelf kwam na de reddingsactie niet meer terug op het strand. Hij spoelde een uur later aan, leefde nog, maar overleed bij aankomst in het ziekenhuis.

Dankbaar

Martina Janasz uit Den Haag startte de inzamelingsactie donderdag op de website GoFundMe, toen ze hoorde dat het gezin van de verdronken Pool geen geld had om zijn lichaam naar zijn vaderland terug te brengen. Volgens een dankbetuiging van Janasz is het lichaam van Kolczynski inmiddels in Polen aangekomen en vindt de uitvaart op korte termijn plaats.

De teller van de crowdfundingsactie voor de nabestaanden stond na een dag al op 200.000 euro. Gisteren rond het middaguur was het bedrag al opgelopen tot 325.000 euro. "Samen met stichting SOS ben ik bezig om het geld zonder belasting te kunnen overmaken aan de nabestaanden", aldus Janasz nu. "Namens Monika wil ik jullie heel erg bedanken voor alle steun en donaties. Ze is nog heel emotioneel maar is zeer dankbaar voor alle hulp.”