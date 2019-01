Inzameling gelehesjesbokser offline, donateurs “medeplichtig aan geweld” Minister woedend Kees Graafland

08 januari 2019

22u07

Bron: AD.nl 0 De geldinzamelingsactie voor Christophe Dettinger, de Franse oud-bokser die afgelopen zaterdag hard op enkele agenten insloeg, is na felle kritiek van enkele ministers beëindigd. De actie is ‘illegaal’, aldus minister Marlene Schiappa van Gelijkheid. “Het ondersteunt een criminele handeling, namelijk onnodig geweld.”

Tot vanmiddag was er via Leetchi binnen twee dagen meer dan 117.000 euro ingezameld voor de 37-jarige oud-bokser. Verschillende ministers en overheidsbekleders toonden zich woedend over die massale steun. Steun aan een persoon die tijdens de laatste demonstraties van de gele hesjes in Parijs hard insloeg en -trapte op enkele agenten. Volgens de critici kwam de inzamelingsactie neer op het legitimeren van geweld tegen de politie.



Minister van gelijkheid, Marlene Schiappa, noemde de inzamelingsactie ‘illegaal’ en mensen die doneerden - het waren er meer dan 8000 - “medeplichtig” aan het geweld. De Minister van Arbeid uit het kabinet van president Macron, Muriel Penicaud, noemde de campagne ‘onbegrijpelijk’. “Hoe kunnen deze mensen hun kinderen, de jongeren, vertellen dat geweld het antwoord is?”, vroeg ze zichzelf op televisie hardop af.

🇫🇷 MarleneSchiappa on Twitter 🎙 " Donner à une cagnotte de soutien pour quelqu'un frappant un policier, c'est être complice de ces graves violences. Admettre cela, c'est accepter que tout se règle par des violences de rue ! Ce n'est pas ma conception de la République. " #FranceInfo

Beëindigd

Franse politici van de oppositie spraken juist hun steun uit aan het initiatief. En hoewel het online platform Leetchi zichzelf aanvankelijk verdedigde door te stellen altijd neutraal te zijn en geen waardeoordeel te willen vellen over acties op het platform, besloot het bedrijf vanmiddag toch om de inzamelingsactie - volgens Franse media opgezet door naasten van Dettinger - te eindigen.



In een verklaring stelt het bedrijf dat de hoogte van het ingezamelde bedrag daartoe noopte en dat de 117.00 euro puur en alleen gebruikt zullen worden voor hetgeen het bedoeld was, namelijk het betalen van de juridische kosten van Dettinger. Het geld dat overblijft, vloeit terug naar de donoren.



Dettinger vluchtte na het opduiken van de beelden over zijn vechtpartij op sociale media, maar meldde zich afgelopen maandag toch bij de politie. Hij zit nog steeds vast. Ook voor de gewonde politieagenten is een inzamelingsactie gestart.