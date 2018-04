Inzamelactie voor verongelukt Canadees ijshockeyteam levert miljoenen op voor slachtoffers en nabestaanden Redactie/IB

08 april 2018

06u02

Bron: AD, Belga 1 Een crowdfundingsactie ten behoeve van de nabestaanden van het Canadese ijshockeyteam dat gisteren verongelukte heeft al miljoenen dollars opgehaald. Het aantal doden is inmiddels opgelopen tot vijftien.

De bus, met daarin 28 mensen, kwam in botsing met een vrachtwagen in het midden van Canada. Het ijshockeyteam van de Humboldt Broncos was onderweg naar een wedstrijd in Nipawin in de provincie Saskatchewan. De spelers van het juniorenteam zijn tussen de 18 en 21 jaar oud.

Oud-speler startte actie

Een vrouw van wie de zoon vorig jaar nog voor de Broncos speelde, is de crowdfundingsactie begonnen. Het geld gaat specifiek naar de spelers die in de bus zaten die het ongeluk overleefden, en de familie van de nabestaanden.

Ze heeft contact met de Broncos over de beste manier om het opgehaalde geld bij de families in kwestie te krijgen. Vliegtuigmaatschappij WestJet heeft aangeboden om familieleden naar de regio te vervoeren waar het ongeluk gebeurde.

Vrachtwagenchauffeur voorlopig vrij

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De chauffeur van de vrachtwagen werd vlak na het incident even opgepakt, maar bevindt zich niet meer in bewaring, zo zegt adjunct-commissaris van de Royal Canadian Mounted Police in Saskatchewa, Curtis Zablocki.