Inzamelactie om kindjes van vluchtelingen te herenigen met hun ouders grootste ooit op Facebook Joeri Vlemings

20 juni 2018

11u27

Bron: The Guardian, Buzzfeed 5 Een gelzinzamelingsactie op Facebook voor de van hun ouders gescheiden vluchtelingenkinderen is uitgegroeid tot de grootste ooit op de sociaalnetwerksite. De beoogde 1.500 dollar werd ruimschoots overschreden. De teller staat na vier dagen al op meer dan acht miljoen dollar of zeven miljoen euro.

Ook bij een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking zelf is de verontwaardiging over de hardvochtige immigratiepolitiek van president Donald Trump enorm. Aan de zuidelijke grens met Mexico laat Trump kindjes van hun ouders scheiden, om ze soms zelfs in kooien onder te brengen.

Charlotte en Dave Willner, een koppel uit Californië, lanceerden zaterdag de campagne 'Herenig migrantenouders met hun kind' ten voordele van Raices, het Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, een non-profitorganisatie in Texas. Het oorspronkelijke doel was 1.500 dollar (1.300 euro) bijeen te krijgen, een bedrag dat overeenkomt met het minimum om een asielzoeker voorlopig vrij te krijgen. Dat streefdoel is inmiddels bijgesteld naar 9,5 miljoen euro (11 miljoen dollar), waarvan er al meer dan 7 miljoen euro binnen is.

Het ingezamelde geld zal "rechtstreeks gebruikt worden om ouders uit de gevangenis te halen en te herenigen met hun kinderen in afwachting van de lopende gerechtelijke procedures" en voor "juridische bijstand voor de kinderen".

Huilende peuter

De Willners zetten de inzamelactie op, aangegrepen als ze waren door een beeld van een huilende peuter die gescheiden werd van haar mama. "Dit kwam het dichtst in de buurt van een knuffel voor dat kindje", zei Dave Willner.

Facebook bevestigde gisterochtend dat met meer dan 100.000 donaties van gemiddeld 50 dollar dit de grootste individuele fondsenwerving tot nu toe op de sociaalnetwerksite is. Raices heeft het over een "duidelijke afwijzing van het wrede beleid van deze regering".

Tim Cook: "Onmenselijk"

Silicon Valley lijkt het daar helemaal mee eens. Apple-CEO Tim Cook sprak de krachtigste taal: "Het breekt mijn hart om die beelden te zien en het geschreeuw van de kinderen te horen. Kinderen zijn het meest kwetsbaar in elke maatschappij. Wat nu gebeurt, is onmenselijk. Dit moet stoppen." Facebookbaas Mark Zuckerberg liet weten dat hij al geld heeft geschonken voor de vluchtelingen en spoorde anderen aan om hetzelfde te doen. Google, Twitter en Microsoft uitten eveneens hun enorme verontwaardiging en pleitten voor een menselijkere behandeling, net als nog een hele hoop andere bekende Amerikaanse megabedrijven.