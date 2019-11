Inwoners zien Australisch stadje oranje kleuren door stofstorm: “Onleefbaar” LH DVDE TTR

21 november 2019

09u05

Bron: The Guardian, Belga 1 Bosbranden houden het oosten van Australië al wekenlang in een verstikkende houdgreep. Vandaag is vooral de deelstaat Victoria zwaar getroffen met temperaturen die oplopen tot 40 graden en een sterke wind die het vuur blijven aanwakkeren. Inwoners van het stadje Mildura zagen hun woonplaats in een oranje kleur veranderen door een stofstorm.

Het waren de inwoners van Mildura, gelegen in het noordwesten van Victoria, die de apocalyptische beelden en foto’s op Twitter deelden. Aan The Guardian Australia, de Australische tak van de Britse krant, zeiden ze dat de “stofmuur een gevaar is voor astmapatiënten en onleefbaar is”. Die stofstorm is het gevolg van langdurige droogte en een sterke wind. In de staat geldt dan ook momenteel code rood ofwel de hoogste staat van paraatheid.

De 17-jarige student Josh Maloney vertelt aan The Guardian hoe hij de stofstorm tijdens de les zag aankomen. “We zagen door de ramen dat de lucht donker en oranje werd. We konden het dikke stof tot op de tafels zien.”

Stofstormen

“Wat echt griezelig is, is dat alles stil wordt”, aldus inwoonster Sophie Appleby. “Je hoort geen vogels, er is niets. En als de vogels stoppen met zingen, dan weet je dat de situatie het ergst is", aldus Appleby. “Ik woon hier tien jaar en heb nog nooit zoiets meegemaakt. Vroeger hadden we jaarlijks een stofstorm, nu gebeurt het op wekelijkse basis. In het ergste geval kan ik de overkant van de straat niet zien. De combinatie van hitte en stof maakt het hier onleefbaar. Je kan niet naar buiten gaan.”

“Ik ben astmatisch, dus ik moest vandaag binnen blijven. We hebben tegenwoordig een paar stofstormen per week en het is nog niet eens zomer. Ik kan me niet voorstellen hoe erg het dan zal zijn”, zegt nog een andere inwoonster.

Bedreiging voor astmapatiënten

De National Asthma Council Australia waarschuwt ondertussen dat ook de rook van de aanhoudende bosbranden een bedreiging is voor mensen met astma. “Ook als ze zich niet in de onmiddellijke omgeving van een brand bevinden, kunnen hun longen lijden onder de gevolgen van de rook”, klinkt het. “Overal waar rook zichtbaar is, is er een bedreiging voor mensen met astma.

Wild footage from #Mildura pic.twitter.com/MrYvOJJEd2 🔴 ⚫Andy Bombers 🔴⚫(@ andy_bombers) link

De stad Sydney is eveneens in rook gehuld. Voor de tweede keer in drie dagen gaven gezondheidsdiensten scholen de raad om de kinderen binnen te houden. Volgens de weerdiensten is het weinig waarschijnlijk dat de komende dagen de situatie zal verbeteren.

De deelstaat Victoria zet zich schrap voor mogelijk rampzalige branden vandaag, nu de temperaturen er naar verwachting tot boven de 40 graden zullen uitstijgen. Melbourne zal volgens de voorspellingen de heetste novemberdag ooit meemaken, met 39 graden.

Sinds de bosbranden vorige maand zijn uitgebroken, zijn zes personen om het leven gekomen. Bijna zeshonderd woningen zijn vernield.

Bekijk ook: Honderden koala’s komen om in Australische bosbrand