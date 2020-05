Inwoners van Spaanse dorpen dachten dat isolement hen zou beschermen tegen pandemie. Maar ze hadden het mis: coronavirus richtte ravage aan KVE

05 mei 2020

16u56

Bron: New York Times, AP 0 Spanje geldt als een van de zwaarst getroffen landen door de coronacrisis met meer dan 25.000 sterfgevallen. Maar hoewel Madrid het epicentrum van de uitbraak is, richtte het virus een ware ravage aan op het platteland. De inwoners van de dorpen die dachten dat hun isolement nét een troef zou zijn, moeten vaststellen dat de ziekte bij hen harder dan elders heeft toegeslagen. Dit is waarom.

De noordelijke provincie Soria is een van de meest dunbevolkte gebieden van Europa. De dorpen hadden het voor de corona-uitbraak al heel moeilijk om het hoofd boven water te houden. Heeft het virus nu de genadeslag toegebracht?

De cijfers spreken boekdelen. De provinciale autoriteiten meldden op 22 april dat 1,52 procent van de bevolking van Soria besmet was, vergeleken met 0,44 procent voor heel Spanje, en de provincie had een sterftecijfer van 1,08 procent, wat het dubbele is van het nationale niveau (0,46 procent). Ambtenaren berekenden dat er sinds het begin van de uitbraak in april in totaal minstens 500 sterfgevallen waren in Soria, vergeleken met een normaal gemiddeld aantal van 83 per maand.

“In minder bevolkte gebieden gaat de overdracht van het virus veel langzamer, maar als het toeslaat, gaat het hard”, zegt de befaamde Spaanse epidemioloog Fernando Simón.

Soria’s relatief hoge percentage oudere mensen - tien procent van de bevolking is ouder dan tachtig - én de beperkte middelen voor de gezondheidszorg schiepen dé voorwaarden voor het coronavirus om een ​​bijzonder verwoestende impact te hebben op gemeenschappen die zelfs daarvoor al worstelden om te overleven.

Het enige ziekenhuis van Soria had voor de crisis acht bedden op de intensivecareafdeling. Dat aantal werd verhoogd tot bijna 30, maar sommige patiënten moesten worden overgebracht naar ziekenhuizen in andere provincies. Madrid stuurde extra medisch personeel. Maar de tol bleef hoog.

Duruelo de la Sierra, een houthakkersdorpje van 1.000 inwoners wordt omgeven door groene heuvels met dennenbossen, koeien en schapen, evenals de stenen overblijfselen van verlaten boerderijen. Een idylle in de natuur, maar het dorp bleef niet van het virus gespaard.

Donkerste dag

Burgemeester Alberto Abad sprak op de begraafplaats met persbureau AP. Hij verklaarde dat 24 maart zal herinnerd worden als de ‘donkerste dag’ sinds lang. Gemiddeld sterven er twee mensen per maand in het dorp of ongeveer twintig per jaar. Op die zwarte dinsdag werden vier bewoners haastig begraven of gecremeerd. “Nooit eerder had het dorp op één dag moeten afscheid nemen van vier inwoners tegelijkertijd”, aldus Abad. Van 26 februari tot twee april waren er dertien sterfgevallen. Vijf overledenen hadden positief getest op het virus en van de anderen wordt vermoed dat ze besmet waren.

Soortgelijke tragedies spelen zich af in heel Soria en andere delen van het Spaanse binnenland. In Cabrejas del Pinar, ook in de provincie Soria - een gehucht van 380 inwoners - zijn negen mensen bezweken aan Covid-19, of meer dan 2 procent van de bevolking.

Harde waarheid

“Als er in Soria 500 mensen sterven in vergelijking met het maandelijks gemiddelde van 83, moet je de waarheid onder ogen durven zien. Het heeft een enorme psychologische en economische impact”, verklaarde provinciebestuurder Carlos Martínez. “Gezondheidszorg kan niet louter afhangen van een daad van vrijgevigheid.”

Deprimerend

Mercedes Pascual, een verzorgster in een verpleeghuis in Duruelo de la Sierra die meer dan anderhalve maand in quarantaine heeft gezeten nadat ze zelf besmet was geraakt, noemde het isolement deprimerend en zei dat de nasleep belooft somber te worden.

“In het dorp kennen we elkaar allemaal, we zijn familie of bevriend”, legde ze uit. “We zijn erg bedroefd om te zien hoe deze mensen zijn gestorven. Als alles weer normaal wordt, zal het heel moeilijk zijn om dit te accepteren en om te gaan met de leegte die ze hebben achtergelaten.”



