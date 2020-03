Inwoners van Lesbos krijgen celstraf met uitstel na geweld tegen ngo’s en journalisten HLA

06 maart 2020

16u34

Bron: Belga 0 Twee inwoners van Lesbos zijn vrijdag tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel veroordeeld door de rechtbank van Mytilini. Het was het eerste proces over het geweld dat het voorbije weekend op het Griekse eiland gepleegd werd na een nieuwe toestroom van migranten.

De toestand op het eiland is de jongste weken gespannen. Inwoners verzetten zich tegen de bouw van nieuwe gesloten opvangkampen. De komst van nieuwe bootjes vol migranten lokte woede uit tegen humanitaire werkers en journalisten. "Het was niet de bedoeling ook maar iemand met de dood te bedreigen", zei Konstantinos Alvanopoulos na zijn veroordeling. Dimitris Vasoulis, de advocaat van de twee veroordeelde mannen, verzette zich tegen het vonnis. "We hadden een oplossing gevonden met de tegenpartij om de zaak te sluiten en de toestand niet te vergiftigen", zei hij.

De klaagster, een boegbeeld van de humanitaire hulpverlening op Lesbos, aanvaardde de publieke excuses van de twee beklaagden op het proces, tegen wie ze een klacht had ingediend voor het uiten van bedreigingen op sociale media. Efi Latsoudi van de ngo Lesbos Solidarity zei dat het de bedoeling was "een ruimere gerechtelijke procedure te openen". Ze had het over de beschadiging van twee auto's en brandstichting in een leegstaand opvangcentrum voor migranten.

Er zijn initiatieven genomen om alle gevallen van geweld en bedreigingen tegen ngo's en journalisten te bundelen, bevestigden verscheidene bronnen.