Inwoners van Italiaanse stad zeggen collectief “sorry” nadat burgemeester kleren weggooit van dakloze in vrieskou kg

07 januari 2019

19u57

Bron: CNN, BBC 0 In de Italiaanse stad Trieste is ophef ontstaan nadat plaatsvervangend burgemeester Paolo Polidori “met plezier” de kleren en dekens van een dakloze man heeft weggegooid. De actie zorgde voor ontevredenheid onder verschillende inwoners. Uit protest legden ze op dezelfde plaats warme kleren met een bordje waarop geschreven stond: “We verontschuldigen ons in naam van de stad”.

Op 4 januari schreef Polidori, lid van de extreemrechtse Lega-partij, in een bericht op Facebook dat hij “met plezier” korte metten had gemaakt met een “hoopje vodden”. “Nu is het hier netjes. Zal het blijven duren? We zullen zien. Het signaal is: nultolerantie!!”, klonk het.



Volgens de lokale krant Il Piccolo waren de “vodden” de bezittingen van een 57-jarige man uit Roemenië die in oktober in de stad arriveerde en sindsdien op straat leefde.

“In naam van de stad”

Verschillende inwoners van de stad reageerden verbolgen op het Facebookbericht, dat kort na de eerste reacties werd verwijderd. Uit protest verzamelden de inwoners warme kleren en dekens, en lieten ze die achter op dezelfde plaats waar Polidori de “vodden” had gevonden.



Op een bordje bij het hoopje schreven ze: “Beste vriend, we hopen dat je vanavond minder moet lijden onder de kou. We verontschuldigen ons in naam van de stad Trieste.” In Trieste schommelden de temperaturen de voorbije nachten rond het vriespunt.



Een journalist van Il Piccolo deelde een foto van de ingezamelde kleren op Twitter. Volgens hem is het gebaar afkomstig van “mensen met een sociaal geweten” die hun ontevredenheid wilden uiten.

Coperte e maglioni lasciati stasera dove il vicesindaco #Polidori ha gettato nell’immondizia gli unici beni in possesso di un clochard. Questa è la #Trieste rispettosa delle difficoltà e vicina a chi è meno fortunato. Bell’esempio di civiltà dato alla politica ⁦@il_piccolo⁩ pic.twitter.com/v7CfjTkRtz Diego D'Amelio(@ _damelio_) link

“Vuil”

Polidori vertelde aan nieuwsagentschap Dire dat hij niet wist van wie de kleren waren. “Ik weet niet aan wie die dingen toebehoorden. Ik hoop dat ze niet besmet waren, want ik heb ze met mijn blote handen genomen”, aldus de plaatsvervangend burgemeester. “Ik deed het zelf, want ik wilde dat vuil niet zien in het midden van de stad.”



Volgens hem werd de dakloze al eerder veroordeeld tot het verlaten van de stad.