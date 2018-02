Inwoners Oost-Ghouta getuigen over leven met constante angst: "We hebben ons lot aanvaard en zijn klaar om te sterven" ep

21 februari 2018

15u01

Bron: Reuters, Middle East Eye 3 Inwoners van de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta zitten in de val. Nu de regio onder vuur wordt genomen door de troepen van Assad zit er voor velen van de 400.000 onschuldige burgers niets anders op dan "hun lot te aanvaarden en zich mentaal voor te bereiden op de dood. We kunnen nergens schuilen." Vandaag alleen al kwamen 25 mensen om en vielen 200 gewonden bij één van de zwaarste bombardementen in een oorlog die al zeven jaar aansleept.

Het dodental voor de laatste 48 uur staat in regio Oost-Ghouta op minstens 250 mensen, aldus waarnemers. Afgelopen nacht was het relatief rustig in de rebellenenclave met ongeveer 400.000 inwoners, maar de intensiteit van de gevechten nam vanochtend opnieuw toe, aldus het Syrische Observatorium voor Mensenrechten (SOHR).

De 22-jarige Bilal Abu Salah woont in Douma samen met zijn vrouw die vijf maanden zwanger is van hun eerste kind. Aan persagentschap Reuters getuigde hij over de verschrikkelijke toestand in de regio. “We wachten om te sterven. Dat is het enige wat ik kan zeggen. De constante vrees voor een nieuw bombardement zal bij mijn vrouw de weeën veel te vroeg opwekken. Bijna alle mensen leven hier in schuilplaatsen onder de grond. Dat betekent vijf of zes gezinnen bij elkaar gepropt op één kleine plaats. Er is geen voedsel want niemand durft nog buiten te komen en naar de markt te gaan.”

Wat hebben deze onschuldige burgers gedaan om zoiets te verdienen? Sirag Mahmoud, woordvoerder van de Syrische hulporganisatie Witte Helmen

Nergens veilig

"We worden onder vuur genomen door alle soorten mogelijke wapens. Ziekenhuizen en burgers worden geviseerd. We zijn nergens veilig, kunnen nergens schuilen”, vertelt fotograaf Omran al-Doumani aan de oosterse nieuwswebsite Middle East Eye. "Mensen leven hier met een constant gevoel van bedreiging, we weten absoluut niet hoe dit conflict zal eindigen." Sirag Mahmoud, woordvoerder van de Syrische hulporganisatie Witte Helmen zei gisteren aan hetzelfde nieuwsportaal dat mensen in Oost-Ghouta op geen enkele plek meer veilig zijn. "In de laatste 24 uur werden meer dan 100 mensen gedood, allemaal burgerslachtoffers. Onschuldige mensen. Wat hebben ze gedaan om zoiets te verdienen?"

Ook inwoner Eyad Srew heeft geen hoop meer: "We proberen te overleven door onder de grond te schuilen. Maar de bommen van olievaten zijn erg onrustwekkend. Ik weet niet wat er ons te wachten staat de komende minuten, uren of dagen. De inwoners van Oost-Ghouta hebben hun lot aanvaard en bereiden zich mentaal voor om te sterven. We zitten vast. We kunnen niets meer doen.”

Reddingswerkers in de regio weten niet waar eerst te beginnen. Geïmproviseerde bommen gemaakt van olievaten en gevuld met granaatscherven worden uit helikopters gedropt en teisteren het gebied. Een wapen dat tot voor enkele dagen ongezien was in de regio.

#BreakingNews || an explosive barrel were dropped on #Douma_city by #Assad helicopters now



The pic now by GMC pic.twitter.com/P01Mv4iBcr Firas Abdullah(@ firasabdullah_) link