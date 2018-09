Inwoners Noord Carolina bereiden zich voor op extreem gevaarlijke storm Florence Redactie

12 september 2018

12u30 0

De Oostkust van de Verenigde Staten maakt zich klaar voor orkaan Florence die op komst is. In Zuid Carolina zijn al meer dan een miljoen mensen geëvacueerd. Ook in Noord Carolina nemen de inwoners hun voorzorgen. Inwoner Robbert Miller wil nog niet vertrekken en barricadeert zijn huis. Verwacht wordt dat Florence donderdagavond of vrijdagochtend aan land zal gaan. Het is de zwaarste storm ooit in die regio.