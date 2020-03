Inwoners Londen vegen hun voeten aan maatregelen openbaar vervoer door coronavirus

23 maart 2020

De inwoners van Londen luisteren niet naar de maatregelen die hen opgedragen worden. Zo mogen ze enkel essentiële verplaatsingen maken met het openbaar vervoer. Verschillende inwoners vegen daar hun voeten aan en staan nog altijd dicht op elkaar aan te schuiven om een metrostel binnen te gaan.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, is niet te spreken over het voorval. Hij riep al eerder op om te stoppen met niet-essentiële reizen via het openbaar vervoer. En ook de directie van het openbaar vervoer in Londen reageert verontwaardigd op de gebeurtenis: “Als je niet-essentiële reizen maakt, dan speel je met het leven van anderen. Neem alleen het openbaar vervoer als het echt noodzakelijk is.”