Inwoners Hawaï krijgen per ongeluk waarschuwing voor raketaanval: "Werknemer duwde verkeerde knop in"

Karolien Koolhof

20u06

Bron: AD, belga 98 ANP/ Tulsi Gabbard via Twitter Het bericht werd verstuurd naar iedereen die zich op Hawaï bevond. Het valse raketalarm dat in de Amerikaanse staat Hawaï werd verspreid, was een menselijke fout tijdens een verandering van shift. "Een werknemer van het Hawaïaanse noodgevallenagentschap (EMA) duwde de verkeerde knop in", aldus gouverneur David Ige. Op sociale media reageerden mensen massaal op de waarschuwing.

"Dit mocht niet gebeuren. We onderzoeken de aaneenschakeling van gebeurtenissen die plaatsvonden", aldus gouverneur Ige. De waarschuwing werd verstuurd naar mobiele telefoons, televisiezenders en radiostations. "Het was een fout tijdens een standaardprocedure bij de verandering van een shift", aldus de gouverneur aan zender CNN.

De beheerder van het EMA in Hawaï, Vern Miyagi, zei dat hij actie zal ondernemen "om te voorkomen dat dit ooit nog gebeurt". Het EMA nam de verantwoordelijkheid voor het valse alarm op zich. De waarschuwing liep binnen kort na 19 uur Belgische tijd. Het duurde maar liefst 38 minuten vooraleer een tweede werd verstuurd, waarin stond dat het om een vals alarm ging, meldt de Amerikaanse zender.

Vals alarm

"Ballistische raketdreiging inkomend naar Hawaï. Zoek onmiddellijk dekking. Dit is geen oefening", zo klonk de 'emergency alert' die veelvuldig op Twitter werd gedeeld. Behalve het 'Hawaii Emergency Management Agency' zei ook Tulsi Gabbard, een Hawaïaanse Democrate in het Huis van Afgevaardigden, dat het om een vals alarm ging. "Ik heb bevestigd bij functionarissen, er is geen raket inkomend."

"Onvergeeflijk"

Het valse alarm beroert de gemoederen op sociale media. De Amerikaanse senator Brian Schatz zei dat het alarm inwoners in de staat de stuipen op het lijf had gejaagd. "Wat vandaag is gebeurd, is onvergeeflijk", aldus Schatz op Twitter. Hij vraagt dat snel verantwoordelijkheid wordt opgenomen en dat het proces dat tot de fout heeft geleid, snel wordt aangepast.

De afdeling in Honolulu van de nationale weersdienst meldde later in een persbericht dat het alarm een testbericht was. De dienst beklemtoonde nogmaals dat er geen echte raketdreiging was. In augustus vorig jaar was er ook een vals raketalarm op het eiland Guam. Beide gebieden liggen mogelijk binnen bereik van raketten uit Noord-Korea.

Twitter in rep en roer

Verschillende gebruikers op Twitter meldden dat rond datzelfde tijdstip ook de sirenes afgingen. Op televisie verschenen eveneens waarschuwingsteksten in beeld. Kort na het verzenden van het bericht meldden de autoriteiten op Hawaï echter dat het per ongeluk verstuurd was.



Twitteraars waren direct in rep en roer naar aanleiding van de tekst. "Wat is er aan de hand? Kan iemand me een update geven" en "We zijn nog maar 6 minuten op Hawaï en ik ontvang dit berichtje. Geen idee wat ik moet doen. De sirenes gaan af", zijn slechts twee van de talloze reacties van gebruikers. De opluchting was dan ook groot toen het om een vals alarm bleek te gaan. "Mensen renden rond in tranen. Dat waren 20 angstige minuten", schrijft Julia Morales. Jack Posobiec grapt: "Iemand heeft net uitgevonden wat de rode knop doet."

Tulsi Gabbard via Twitter Het bericht dat vanavond werd verstuurd.

Some guy in Hawaii just found out what the red button does Jack Posobiec 🇺🇸(@ JackPosobiec) link

Test

Hawaï houdt sinds eind vorig jaar wel degelijk rekening met een nucleaire aanval. Sinds afgelopen november wordt er maandelijks een speciale sirene getest en er is een bunker gebouwd waar inwoners in kunnen schuilen. Ook het versturen van een alert hoort bij de nieuwe maatregelen. Mogelijk is bij het testen daarvan nu iets misgegaan. Woordvoerder Richard Rapoza van de Hawaii Emergency Management Agency liet weten dat het nog niet duidelijk is waardoor het bericht verstuurd werd.

Civil Defense just confirmed that the Ballistic Missle alert to Hawaii was a mistake!!! That is a hell of a mistake to make. #Wow Jason Parker(@ NutzFordBucks) link

Dit zagen tv-kijkers in Hawaiï zojuist. War of the Worlds-achtige sfeer. pic.twitter.com/cRux9QiS36 Guus Valk(@ apjvalk) link

