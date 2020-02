Inwoners geschokt na aanslag in Hanau: “ Elk van ons had slachtoffer kunnen zijn” Stéphanie Romans in Hanau

20 februari 2020

16u28 0 Bewoners van de wijk Kesselstadt in het Duitse Hanau kunnen niet vatten wat er gisterennacht in hún buurt gebeurd is. De bar waar schutter Tobias R. verschillende onschuldige bezoekers doodschoot is het sociale hart van de buitenwijk. “Elk van ons had slachtoffer kunnen zijn.”

De politie doet nog steeds onderzoek in de bar aan de Kurt Schumacher Platz. Speurders in witte pakken lopen binnen en buiten. Een rood tentje verbergt een auto waarin een slachtoffer zou zijn doodgeschoten. In de Arena Bar maakte hij nog meer slachtoffers. “Wist u dat hij een vrouw heeft vermoord?”, zegt buurtbewoner Jamal. “Ze kwam gewoon sigaretten kopen in het café. Net als ik dat altijd doe. Elke dag koop ik een pakje aan de toog. Het enige verschil: ik ga ‘s ochtends. Mijn vrouw gaat hier vaak naar de Lidl. Als de dader eerder was gekomen, had hij ons misschien wel doodgeschoten. Elk van ons had slachtoffer kunnen zijn.”

“U moet weten: iedereen in Kesselstadt kent elkaar. Het is hier als een dorp. Of je nu Duitser of buitenlander bent: we leven hier respectvol en vredig tussen elkaar. De slachtoffers waren geen vrienden van me, maar ik ken ze wel. Hier zeggen we elkaar altijd goeiedag. Dat zoiets hier gebeurt: het is om sprakeloos van te worden. Je verwacht dit misschien in Frankfurt of Berlijn. Niet in een klein stadje zoals Hanau.”

“Ik ben nog nooit bang geweest voor een aanslag in Hanau”, zegt Jamal. “Vandaag heb ik voor het eerst schrik. Mijn vrouw - een Duitse trouwens - durft niet meer naar het werk.”

De dader, Tobias R., woont op vijfhonderd meter van de plaats delict. “Je zag hem wel eens lopen, ja”, zegt Jamal. “Ik ken hem niet, maar als hij zou langslopen zou je denken: dat is een nette man. Ik alleen maar vermoeden dat hij ziek was in zijn hoofd. Het kan bijna niet anders of er zijn nog veel meer mensen zoals hij. Zeker nu extreemrechts en partijen zoals AfD in opkomst zijn. Zij versterken racistische ideeën en haat tegenover buitenlanders. Ik kan alleen maar hopen dat Duitsland daar na vandaag iets tegen doet.”

