Inwoners Chicago trotseren kou om legale wiet te gaan kopen IB

02 januari 2020

02u09

Bron: ANP, AD 0 Inwoners van de Amerikaanse staat Illinois konden op Nieuwjaarsdag voor het eerst legaal marihuana kopen voor recreatief gebruik. Onder meer in Chicago trotseerden veel mensen de kou om van die nieuwe mogelijkheid gebruik te maken. Voor de winkels die een vergunning hebben gekregen om cannabis en afgeleide producten te verkopen stonden lange rijen.

“Ongelooflijk dat mensen al zo vroeg op pad gingen”, zegt inwoner van Chicago Cal Marek, die een filmpje online zette van honderden wachtenden voor een cannabiswinkel in een buitenwijk van Chicago, tegen CNN. “Ik had verwacht dat mensen nog met een kater in bed zouden liggen.” Ook andere inwoners maakten melding van grote drukte.

Een van de eerste klanten was vice-gouverneur Juliana Stratton, die een blik snoepjes kocht met een microdosis THC, de werkzame stof in cannabis. “Te lang zijn inwoners van Illinois, vooral zwart en bruin, aangepakt en gecriminaliseerd vanwege cannabisbezit”, zei ze. “Het is niet alleen een nieuw jaar, het is een nieuw tijdperk.”

Illinois is de elfde Amerikaanse staat waar cannabis nu helemaal legaal is. Wie 21 jaar of ouder is, mag 30 gram kopen en bij zich hebben. Mensen van buiten de staat mogen de helft van die hoeveelheid inslaan.

