Inwoners appartementencomplex dreigen gezin met autistisch tienermeisje op straat te gooien

27 april 2018

01u28

Bron: Fox News, news.com.au 3 Toen de Amerikaanse Leah Solomon uit Florida een anonieme onder de deur doorgeschoven brief vond, was ze gechoqueerd door de harde toon en de schokkende inhoud ervan. In het paginalange epistel werd haar zestienjarige autistische dochter als last bestempeld en werd geëist dat de familie het appartementsgebouw zo snel mogelijk verlaat om de 300 andere bewoners hun “welverdiende rust” te geven.

“Ik raakte helemaal in shock toen ik de brief las. Hoeveel pijn het ook deed, het zorgde ervoor dat mijn bloed begon te koken en het stoom kwam spreekwoordelijk uit mijn oren”, vertelt Solomon aan de Amerikaanse media. In de anonieme brief wordt namelijk met niet mis te verstane bewoordingen aangegeven wat de overige bewoners van het complex vinden van de soms luidruchtige autistische dochter van Leah en haar man.

In de brief, die zou zijn verstuurd namens alle inwoners van de Plaza of Bal Harbour, stond dat iedereen genoeg was van “het geschreeuw en de uitbarstingen van dat lompe meisje”. “De keuze is aan u: ofwel verhuizen jullie vrijwillig, ofwel zullen wij actie ondernemen en zullen we ervoor zorgen dat jullie eruit gezet worden. We hebben rechtsbijstand gezocht.”

De boze Solomons namen op hun beurt contact op met het residentiebeheer van Bal Harbour om te zien of zij van de brief afwisten en of ze effectief gevaar liepen om de residentie te moeten verlaten. Dat bleek niet het geval te zijn. Het management vertelde de familie dat de anonieme brief opgesteld moest zijn door een boze bewoner en lieten weten dat ze die niet goedkeurden.

"Haat en onwetendheid afwijzen"

Inmiddels is ook de burgemeester van Bal Harbour betrokken bij de zaak. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij zich bewust is van de “onwetende brief” en vraagt hij aan de bewoners om “deze haat en onwetendheid af te wijzen.” Samen met de politie is het stadsbestuur nu bezig aan het opzetten van een sensibiliseringscampagne rond autisme. “We zijn dit incident zorgvuldig aan het onderzoeken, maar intussen moet iedereen weten dat haat en discriminatie nergens geen plaats heeft en zeker niet in Bal Harbour.”

Non-verbaal

Volgens Solomon is haar dochter Batsheva non-verbaal, wat betekent dat ze niet kan praten. Ze gaat naar de South Florida Autism Charter School in Hialeah en houdt van zingen, YouTube en Sesame Street. “Het is soms een hele taak om een kind met autisme groot te brengen, maar er is geen liefde die in de buurt komt. Onze kinderen tonen ons hun onvoorwaardelijke liefde. Het is belangrijk dat mensen die kinderen met een handicap hebben, weten dat ze niet alleen staan. Ze mogen nooit toestaan dat anderen hun kinderen pijn doen. We doen als ouders ons uiterste best om met een dergelijke complexe handicap om te gaan.”

De vrouw werkt samen met de burgemeester aan de sensibiliseringscampagne en is ook een inzamelingsactie begonnen om zo snel mogelijk te kunnen verhuizen.

