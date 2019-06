Inwoner Byron Bay: “Verdacht dat Théo daar op het strand was” LDW

21 juni 2019

07u49 1 Journaliste Cathérine Moerkerke is voor VTM NIEUWS en HLN naar Byron Bay in Australië getrokken, waar ze de zoektocht naar de vermiste Théo Hayez op de voet volgt. “Bij de mensen hier, die doorgaans heel erg betrokken waren bij de zaak, heerst er nu vooral gelatenheid.”, vertelt Cathérine.

Maggy woont in Byron Bay en werkte vroeger als jeugdwerker. “Hier in Byron Bay is een feestcultuur, dus mensen komen naar hier en vinden het een erg vrije en open plaats”, vertelt ze. “Maar soms kan je ook te veel hebben en dan ken je je eigen limieten niet. Dus ik zeg niet dat dat bij Théo zo was, maar voor mij is het een beetje verdacht dat hij daar op het strand was, in de buurt van de vuurtoren.”.

De Belgische Théo Hayez is intussen al drie weken vermist. Gisteren werd een geheime kampplaats ontdekt, maar dat heeft niets opgeleverd. “De politie zoekt dus gewoon verder”, besluit Cathérine.