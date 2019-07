Inwonende vriend vermoordt Lucy (13) nadat ze zegt dat ze kind van hem verwacht Sven Van Malderen

19 juli 2019

00u02

Bron: Daily Mail/The Guardian 2 Een Britse hulpverlener is in Southampton schuldig bevonden aan verkrachting en moord op Lucy McHugh. Stephen Nicholson zag geen andere uitweg meer omdat het dertienjarige meisje tegen hem gezegd had dat ze zwanger was. De buitenwereld zou dan zijn duistere geheim ontdekken, een risico dat hij niet wilde lopen. Met twintig messteken maakte hij zijn weerloze slachtoffer vorig jaar af.

Moeder Stacey (31) had een relatie met Richard Elmes (22), de beste vriend van Nicholson. Toen die laatste zich in financiële nesten gewerkt had, stemde ze ermee in om hem in haar huis te laten logeren. Zo leefden Nicholson en Lucy dus ruim een jaar onder hetzelfde dak.

Lang duurde het niet vooraleer de jongeman zijn oog op het toen twaalfjarige meisje liet vallen. In het begin vond Lucy die aandacht nog wel leuk, blijkt uit het dagboek dat ze bijhield. Er ontstond zelfs een geheime relatie.

Call of Duty

“We waren Call of Duty aan het spelen toen je plots op de pauzeknop drukte”, schreef Lucy in mei 2017. “Je kwam op mij liggen en we begonnen te kussen. Je vroeg tot twee keer toe of ik dit wilde en ik knikte.”

Enkele dagen later werd ze al door hem ontmaagd. “Vorige nacht was fantastisch. We hebben intussen al verschillende keren samen geslapen”, klonk het.

“Hij doet me pijn”

Helaas zou Lucy snel van haar roze wolk donderen. Soms sloot ze zich zelfs op op het toilet omdat ze schrik van hem had. De toon van haar schrijfsels veranderde zienderogen. “Zin of niet, hij dwingt mij tot seks. Deze keer greep hij mijn nek stevig beet. Ik zei dat hij me pijn deed, maar dat vond hij net fijn.”

Toen Lucy vertelde dat ze zwanger geworden was, sloegen zijn stoppen door. Hij lokte haar de dag erna naar een bosje naast de sporthal en stak haar dood.

DNA

Nicholson deed er vervolgens alles aan om zijn sporen uit te wissen. Hij dumpte zijn bebloede kleren in een beek en stuurde zelfs nog een sms’je naar haar moeder toen die zich zorgen maakte. “Ik hoop dat ze haar veilig en wel terugvinden. De politie weet wel wat ze doet. Ze zullen haar snel vinden, hou de moed erin”, luidde de boodschap.

Nog geen 24 uur na haar verdwijning vond een wandelaar het lichaam van Lucy. Nicholson kwam snel in het vizier omdat zijn gsm getraceerd werd in de buurt van de moordplek. Toen ook zijn kleren teruggevonden werden, wiste DNA-onderzoek het laatste greintje twijfel uit.

“Koud en berekend”

Uit het onderzoek is gebleken dat Nicholson nog wel meer op zijn kerfstok heeft. Als tatoeëerder kwam hij vlot in contact met minderjarige meisjes. Zo beschuldigde een veertienjarig meisje hem al in 2012 van “seksuele uitspattingen”. Nog een ander slachtoffer gaf aan dat hij haar bovendij ongewenst betastte.

“Het is wel duidelijk dat hij een ongezonde appetijt heeft in meisjes onder de zestien jaar”, getuigde hoofdinspecteur Paul Barton. “Hij ging op zoek naar kwetsbare prooien om hen later te kunnen misbruiken. In mijn ogen is hij koud en berekend. Een pedofiel die enkel aan zichzelf denkt. Die familie ving hem op en schonk hem een dak boven het hoofd. Maar toen het hem te heet onder de voeten werd, besliste hij haar het zwijgen op te leggen.”

Niet zwanger

Opvallend wel: uit de autopsie is gebleken dat Lucie niet zwanger was. “Ik weet niet wat op dat moment door haar hoofd gegaan is”, stelt openbaar aanklager John Montague. “Waren haar maandstonden misschien uitgebleven? Feit is wel dat ze tegen verschillende mensen gezegd heeft dat ze een kind van hem verwachtte.”

Waren er dan geen voortekenen dat de situatie op ontploffen stond? Zeker wel... Enkele leerkrachten maakten zich zodanig zorgen over het mentaal welzijn van het meisje dat de sociale diensten verwittigd werden. Moeder Stacey wilde daar echter niet van weten en wimpelde de hulp af.

“Kom uit die fantasiewereld”

Ook Lucy zelf trok nog aan de alarmbel. Ze zei letterlijk tegen haar ma dat ze een relatie had met Nicholson, maar die geloofde daar geen snars van. “Het wordt tijd dat je uit die fantasiewereld komt, anders maak je nog iemands leven kapot”, kreeg ze als antwoord.

Een vriendin van Lucy zag de situatie in de laatste weken steil achteruitgaan. “Haar moeder en stiefvader behandelden haar slecht. En dan was er nog Nicholson, die er niet voor terugdeinsde om haar te slaan. In een dronken bui wilde hij eens kost wat kost in haar slaapkamer raken. Uiteindelijk moest ze de deur barricaderen met haar bed.”

“Ik gaf haar de raad om bij haar grootouders te gaan wonen, maar dat wilde ze niet. Ze zou het zelf wel oplossen, zei ze. En ik moest me geen zorgen maken. Maar dat deed ik natuurlijk net wel omdat ze zichzelf zo verwaarloosde en zich totaal anders gedroeg.”