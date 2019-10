Inwonende nanny misbruikt jongen (11), bevalt van zijn kind mvdb

18 oktober 2019

22u15

Bron: Tampa Bay Times 2 Een Amerikaans kindermeisje is tot twintig jaar cel veroordeeld voor het jarenlange seksueel misbruik van een tienerjongen bij wiens familie ze inwoonde. De nu 28-jarige Marissa Mowry bracht in oktober 2014 in Florida een kind ter wereld dat door de tiener op elfjarige leeftijd is verwekt.

De moeder van de tienerzoon kwam daar pas drie jaar later achter, schrijft The Tampa Bay Times. Tot dan was het misbruik met de minderjarige blijven doorgaan. Op het proces verklaarde Nadene Campbell, de moeder van de jongen, dat ze Mowry op een gegeven moment haast als een dochter beschouwde. De nanny ging begin 2014 als 22-jarige bij het gezin aan de slag. Het moet klaarblijkelijk al na enkele weken tot seksuele contacten hebben geleid. “Mowry heeft het leven van mijn zoon onherroepelijk veranderd”, verklaarde een woedende Campbell op het proces deze week. “Hij was amper elf! Nog een kind, geen tiener.”

De nu zeventienjarige jongen woonde de uitspraak woensdag in de stad Tampa bij. Hij probeert zijn nu vijfjarig zoontje zo goed mogelijk op te voeden. Elke ochtend zet hij het kindje af bij de peutertuin waarna hij naar zijn middelbare school wandelt. Campbell vindt dat haar zoon zijn ouderschapsrol fantastisch uitvoert. Maar, benadrukt ze, het vaderschap beperkt zijn jeugd drastisch. “Wie wil er nu uitgaan met een 17-jarige die al vader is van een kind (5)?”, liet de moeder optekenen.

Mowry hulde zich tijdens het proces in stilzwijgen. Ze pleitte schuldig op de tenlasteleggingen. Of ze betrokken is bij de opvoeding van haar zoontje, is niet bekend.