Invloedrijke zus Kim Jong-un naar Zuid-Korea voor Winterspelen

07 februari 2018

08u23

Bron: BBC 0 De invloedrijke jongere zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zou een bezoek brengen aan Zuid-Korea naar aanleiding van de Olympische Winterspelen. Dat meldt de Britse openbare omroep.

Kim Yo-jong (die tussen 28 en 30 jaar wordt geschat) toonde al eerder dat ze een plaats heeft in de invloedrijke inner circle van de dictator. Zo maakte ze eind vorig jaar een publiek optreden op het congres van de Arbeiderspartij, de grootste politieke fractie van het land. Ze zat op de eerste rij naast een reeks - mannelijke - topofficials tijdens een toespraak van haar broer.

Greep

Kim Jong-un promootte zijn zus in oktober ook al op het politbureau, het uitvoerende orgaan van zijn communistische partij. Specialisten zagen dat als een poging om los te komen uit de greep van de naaste medewerkers van zijn vader Kim Jong-il, die nog altijd een belangrijke rol spelen in de Arbeiderspartij. (lees hieronder verder)

Als hoofd van zijn propagandaministerie zou Kim Yo-jong ook een belangrijke rol hebben gespeeld in het creëren van de persoonlijkheidscultus rond de figuur van de Noord-Koreaanse leider. Daarbij wordt hij afgeschilderd als een welwillend leider.

Naast de vrouw van Kim Jong-un is zij een van de meest zichtbare vrouwen in de entourage van de dictator. Ze is er ook regelmatig bij als hij officiële bezoeken brengt in zijn land.

