Invloedrijke Trump-medewerker opgepakt wegens kinderporno mvdb

04 juni 2019

20u56

Bron: AP - CNN - TIME - Al-Jazeera George Nader, een Libanees-Amerikaanse zakenman wiens naam veelvuldig opduikt in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, is maandagochtend na landing op de luchthaven JFK in New York opgepakt in een onderzoek inzake het bezit van kinderporno.

De aanklacht die leidde tot zijn arrestatie dateert al van april vorig jaar, maar werd pas na de inhechtenisneming openbaar gemaakt. Concreet gaat het om een twaalftal video’s op zijn telefoon waarop kinderporno en bestialiteiten te zien zijn. Speurders namen in januari 2018 Nadars telefoon tijdelijk in beslag toen hij vanuit Dubai was toegekomen op de luchthaven van Dulles (Virginia). Volgens Amerikaanse media waaronder Time Magazine zijn op meerdere video’s kinderen van amper drie jaar te zien die zwaar seksueel worden misbruikt.

Nader (60) kreeg in 1991 in Virginia zes maanden cel wegens kindermisbruik. De zakenman werd in 2003 in de Tsjechische hoofdstad Praag veroordeeld tot een jaar cel, eveneens wegens kindermisbruik. Indien hij wordt veroordeeld, riskeert hij een celstraf die kan oplopen tot maximum veertig jaar.

Poetin

De naam van Nader duikt meer dan honderd keer op in het rapport van Mueller naar mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. Nader trachtte ten gunste van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten de banden aan te halen met Trump. Daarnaast zou hij de Russische bankier Kirill Dmitriev, een vertrouweling van Vladimir Poetin, hebben voorgesteld aan invloedrijke lieden uit Donald Trumps overgangsteam dat de machtsovername eind 2016, begin 2017 in goede banen moest leiden.

Het team van Mueller ondervroeg Nader meermaals over zijn aanwezigheid bij een vergadering in december 2016 waarbij ook Trumps schoonzoon Jared Kushner, toenmalig adviseur Steve Bannon en de kroonprins van Abu Dhabi Mohammed bin Zayed aanwezig waren.

Qatar

Het leidde een maand later, wellicht voor Trumps eedaflegging, tot een nieuwe topvergadering op de Seychellen-archipel in de Indische Oceaan. Naast Nadar en prins bin Zayed tekenden ook bankier Dmitriev en Erik Prince present. Die laatste is naast Trump-aanhanger, de oprichter en voormalige baas van Blackwater, de omstreden beveiligingsfirma die ten tijde van de oorlog in Irak verantwoordelijk wordt gehouden voor meerdere buitengerechtelijke executies. Bedoeling was om de Amerikaanse toon te verharden tegenover Qatar. De Golfstaat ligt al jaren overhoop met zijn buurlanden Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. Zij beschuldigden Qatar van steun aan internationaal terrorisme en te nauwe banden met Iran.

De advocaat van Nader stelt dat zijn cliënt vijf weken geleden een openhartoperatie onderging. Hij hoopt bij de rechter een vrijlating op borgtocht te bekomen. Die zitting staat later vandaag gepland.