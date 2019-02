Invloedrijke Republikein waarschuwt Trump dat uitroepen noodtoestand kan leiden tot revolte binnen Republikeinse partij Karen Van Eyken

03 februari 2019

07u52

Bron: The Washington Post, The Huffington Post 0 Donald Trump heeft al een paar keer laten uitschijnen dat hij de noodtoestand zal uitroepen om de muur langs de Amerikaans-Mexicaanse grens te kunnen financieren. Op die manier kan hij het Congres omzeilen. Maar de Republikeinse fractieleider in de Senaat, Mitch McConnell, heeft de Amerikaanse president gewaarschuwd dat een dergelijke stap tot een revolte kan leiden binnen de Republikeinse partij.

Trump heeft nooit uitgesloten dat hij zijn autoriteit als president zou gebruiken om de noodtoestand uit te roepen, maar heeft tot nog toe geen gebruikgemaakt van die optie.

The Washington Post meldt nu dat de Mitch McConnell in het Witte Huis een privégesprek heeft gehad met de Amerikaanse leider om zijn bezorgdheden te uiten over het uitroepen van de noodtoestand. Hij merkte op dat een dergelijke stap niet alleen kan leiden tot een opstand binnen de Republikeinse partij maar dat het Congres een resolutie kan stemmen om er zich tegen te verzetten. In zo’n situatie kan Trump worden gedwongen om een veto uit te spreken - het eerste van zijn presidentschap - nota bene tegen een groot deel van zijn eigen partij, wees McConnell erop, volgens de bronnen.

Het is moeilijk inschatten of de herhaalde dreigementen van Trump om de noodsituatie uit te roepen pure bluf zijn of dat hij het echt meent. De president heeft aangegeven dat hij met geen enkele deal akkoord kan gaan, tenzij het geld om te muur te bouwen - 5,7 miljard dollar - erin zit vervat.

Sommige Republikeinen zijn al publiekelijk in opstand gekomen tegen het uitroepen van de noodtoestand én tegen een nieuwe shutdown. Marco Rubio zei dat het uitroepen van de noodtoestand een “vreselijk idee” was en dat hij zich ertegen zou verzetten. Senator John Cornyn zei vorige maand dat de grondwet zou uitgehold worden indien “ aan de president de autoriteit gegeven wordt om dat allemaal zelf te beslissen langs het Congres om”.

De gesprekken tussen Republikeinen en Democraten over de nieuwe staatsbegroting zitten al weken muurvast. De partijen kwamen wel overeen om een voorlopig einde te maken aan de shutdown tot 15 februari.

