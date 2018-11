Invloedrijke Michael Gove behoudt vertrouwen in May, ook drie andere ministers blijven in kabinet LH

16 november 2018

17u27

Bron: Belga, The Guardian 0 De invloedrijke Britse milieuminister Michael Gove stapt niet op uit de regering. Dat heeft hij deze middag na urenlange speculatie over zijn lot bevestigd aan de BBC. "Ik heb absoluut vertrouwen in de premier", zei hij. Ook drie andere ministers van Mays kabinet lieten weten dat ze niet zullen opstappen.

Het gonsde al uren van de geruchten dat Michael Gove, minister van milieu en een invloedrijke stem in de Conservatieve partij van premier Theresa May, ontslag zou nemen uit de regering uit onvrede met de voorlopige brexitdeal. Donderdag moest May lijdzaam toezien hoe vier van haar regeringsleden, onder wie twee leden van het kernkabinet, er de brui aan gaven, samen met nog enkele regeringsmedewerkers.

"Ik heb absoluut vertrouwen in de premier. Ik kijk ernaar uit om met alle collega's in de regering en het parlement verder te werken, zodat we de beste toekomst voor Groot-Brittannië kunnen verzekeren. Het is absoluut vitaal dat we focussen op het bekomen van een goede deal, en dat we een positieve uitkomst krijgen voor de zaken waar het Britse volk zoveel belang aan hecht”, zei Gove.

Of de minister van Milieu het akkoord zoals het er nu ligt, steunt, wilde hij vrijdag niet bevestigen of ontkennen. Volgens verschillende media zou hij samen met een aantal collega-ministers - onder wie Penny Mordaunt, van wie ook werd gefluisterd dat ze zou opstappen - van binnen het kabinet op een koerswijziging willen aandringen.

Motie van wantrouwen

De verzameling hardline brexiteers in het parlement aast intussen nog altijd op een motie van wantrouwen tegen de premier. Daarvoor moeten 48 parlementsleden hun vertrouwen in de premier opzeggen in een brief aan het invloedrijke ‘1922 Committee’ van de partij. Het aantal Tories dat openlijk heeft bekendgemaakt zo'n brief te hebben gestuurd, staat momenteel op 20, meldt de BBC.

Houdt May toch stand?

Volgens bronnen bij de krant The Guardian hebben ook parlementsvoorzitter Andrea Leadson, minister van Handel Liam Fox, minister voor Ontwikkelingssamenwerking Penny Mordaunt en minister van Transport Chris Grayling besloten om niet op te stappen uit de regering en verder te werken op de huidige deal. Leadsom zou daarover volgende week samenzitten met deze prominenten en mogelijke anderen. Na de storm van kritiek die gisteren losbarstte, is dit een kleine opsteker voor premier May. Houdt haar kabinet dan toch stand?

Een journalist van The Sunday Times meldt dat Amber Rudd, die eerder dit jaar nog ontslag nam na een schandaal rond het immigratiebeleid, Esther McVey zal vervangen als staatssecretaris van Arbeid en Pensioenen. McVey kondigde gisteren haar ontslag aan met vier andere regeringsleden.

