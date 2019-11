Invloedrijke Britse opperrabbijn hekelt antisemitisme bij Labour: “Nieuw gif dat zich in partij heeft genesteld” TT

26 november 2019

14u44

Bron: ANP 0 Opperrabbijn Ephraim Mirvis van het Verenigd Koninkrijk heeft hard uitgehaald naar de Labour-partij en de manier waarop zij omgaat met het uitbannen van antisemitisme binnen de partij. Hij roept mensen bij de parlementsverkiezingen van 12 december op "te stemmen met hun geweten".

In een artikel in de Britse krant The Times schrijft Mirvis dat een "nieuw gif zich met instemming van bovenaf heeft genesteld" in de partij. De claim van de partij dat alle uitingen van antisemitisme zijn onderzocht doet hij af als "leugenachtige fictie".

"De manier waarop de partijleiding van Labour anti-Joods racisme heeft aangepakt is onverenigbaar met de Britse waarden waar we zo trots op zijn; waardigheid en respect voor alle mensen", aldus de opperrabbijn. Hij vindt dat de reactie van de partijleiding op interne bedreigingen aan het adres van parlementariërs, leden en medewerkers "volstrekt onvoldoende" was. Labour "kan niet langer beweren de partij van gelijkheid en antiracisme te zijn".

“Geen plaats voor antisemitisme in onze partij”

De partij van oppositieleider Jeremy Corbyn is de afgelopen twee jaar meerdere malen aangesproken op de houding tegenover Joden, maar heeft deze beschuldigingen altijd van de hand gewezen. De partijleider zegt het probleem wel degelijk aan te pakken, heeft leden uit de partij laten zetten en wijst kritiek verder van de hand. "Jeremy Corbyn heeft zijn hele leven gevochten tegen antisemitisme en heeft zonder meer duidelijk gemaakt dat er geen plaats voor is in onze partij en samenleving", aldus een woordvoerder.

Verscheidene vooraanstaande partijleden hebben Labour al erder de rug toegekeerd omdat ze vinden dat er "institutioneel antisemitisme" heerst.

“Ernstige zaak”

De uitspraken van Mirvis komen op het allerslechtste moment voor Labour, dat in de peilingen blijft achterlopen op de Conservatieven. Premier Boris Johnson grijpt de uitlatingen dan ook met dankbaarheid aan om Corbyn te tackelen. Hij noemt het een "ernstige zaak" dat de opperrabbijn zich geroepen voelt zich op een dergelijke manier uit spreken.

"Dat de Labourleider niet in staat is gebleken dit virus binnen zijn partij uit te roeien, laat zien dat zijn leiderschap tekort schiet", concludeert Johnson, de grote rivaal van Corbyn bij de verkiezingen op 12 december.