Invloedrijke Amerikaanse predikant Billy Graham overleden

TTR

21 februari 2018

14u46

Bron: Belga, AD.nl

2

De Amerikaanse evangelist Billy Graham is overleden. Hij was 99 jaar oud, melden Amerikaanse media. Graham adviseerde veel presidenten en bereikte met zijn tv-preken miljoenen mensen over de hele wereld. Hij overleed in zijn huis in Montreat in North Carolina.