Invloedrijk adviseur van Kremlin: “Het Europa van vandaag is niet levensvatbaar op zichzelf” Karen Van Eyken

26 november 2018

17u27

Bron: Die Welt 17 Sergei Karaganov is een van de invloedrijkste adviseurs van het Kremlin. Ruslands toekomst ziet hij in een alliantie met China, in een Russisch-Chinees ‘Groot Azië’. Het Europa van vandaag is “niet levensvatbaar op zichzelf”, is hij van oordeel.

“Wij hebben veel te danken aan de Europeanen. Dankzij hen zijn wij een wereldmacht kunnen worden, een land van wereldklasse”, meent de 66-jarige Karaganov in een interview met de Duitse krant’ Die Welt’. “Maar de golf van modernisering komt niet langer uit het westen, maar wel uit het oosten.”

Karaganov observeert niet alleen deze ontwikkeling - hij heeft ze al drie decennia lang mee vormgegeven. Hij adviseerde Poetin en zijn voorganger, Boris Jeltsin, en wordt beschouwd als de drijvende kracht achter de Russische ruk richting oosten.

Sancties

Het Westen was een goede afzetmarkt voor de export van Russische energie. Rusland kon op het Westen vertrouwen voor nieuwe technologieën. Maar toen kwamen de sancties. Wat het Westen kan, kan het Oosten net zo goed, gelooft de Russische elite nu.

“Op cultureel vlak voel ik me Europeaan, maar niet meer vanuit politiek oogpunt”, verklaart de topadviseur die ook verbonden is aan de faculteit wereldeconomie en internationale zaken van de Economische Hogeschool in Moskou. Als jongeman was Karaganov ervan overtuigd dat Rusland tot het Westen behoorde, maar nu ziet hij dat helemaal anders. De liberale elite heeft de Europese waarden een andere richting uitgeduwd.

“Europa bestaat enkel nog maar uit problemen”

“We wilden behoren tot het Europa van de Gaulle en Adenauer, maar we waren naïef”, zegt hij. Volgens Karaganov bestaat Europa enkel nog maar uit een hoop problemen: massale migratie uit het zuiden, een allesoverheersende politieke correctheid en tolerantie tegenover nieuwkomers, een slechtere concurrentiële positie tegenover een economisch sterker wordend Azië en een verzwakte NAVO onder leiding van Trump.

Europa is de geopolitieke strijd aan het verliezen, de macht verschuift naar het oosten. Ruslands toekomst ziet hij dan ook eerder in een alliantie met China - meer bepaald in een Russisch-Chinees ‘Groot Azië’ dat voor alle duidelijkheid niet tegen Europa is gericht. “Europa heeft ons nodig”, besluit Karaganov. “Geostrategisch stelt Europa niet veel meer voor en is op zichzelf niet levensvatbaar.”