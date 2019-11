Inval bij verdachten van koelwagendrama: voertuigen en baar geld in beslag genomen ADN

07 november 2019

15u12

Bron: Belga 1 Het Ierse Vermogensbureau (CAB) is deze ochtend binnengevallen in de huizen en bedrijfspanden van Ierse mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de mensensmokkelbende die verantwoordelijk zou zijn voor de dood van 39 mensen in een koelcontainer in Grays (Essex). Dat melden de Irish Times en de Ierse openbare omroep RTE.

Tegen de mannen liep al sinds de herfst van vorig jaar een onderzoek door de CAB omdat zij er al lang van verdacht werden namaaksigaretten, alcohol en drugs te smokkelen. Na het drama met de koelcontainer in Grays werd de schijnwerper nog meer op hen gericht.

De Ierse politie viel daarom nu vandaag in zeven woningen binnen van leden van dezelfde familie. Daarnaast werden ook drie terreinen en industriële loodsen uitgeplozen.

Voertuigen in beslag genomen

Er zijn meerdere voertuigen in beslag genomen, net als elektronische spullen en financiële documenten en gegevens (wat de voornaamste bedoeling van de raids was; nvdr). Er is ook baar geld in de vorm van 1.400 euro, 900 dollar en 600 pond meegenomen. Twintig bankrekeningen ter waarde van ongeveer 200.000 pond (230.000 euro) zijn bevroren. Er vonden geen arrestaties plaats.

Alles draaide rond twee broers met adressen in Ierland en Noord-Ierland. De politie van Essex wil de voortvluchtige broers Ronan en Christopher Hughes verhoren in verband met het koelwagendrama.

Alle slachtoffers geïdentificeerd

Dinsdag was er ook in de haven van Dublin een operatie tegen de twee mannen die de CAB viseerde. Er werden toen twee trekkers en twee opleggers in beslag genomen. Die zaak heeft echter niets te maken met het drama dat in Essex gebeurde.

Alle 39 slachtoffers zijn intussen officieel geïdentificeerd. De nabestaanden zijn op de hoogte gebracht. De politie in Essex bevestigde naar verluidt dat de 31 mannen en acht vrouwen wel degelijk Vietnamezen zijn.

Identification of victims discovered on 23 October in the lorry trailer which travelled from Zeebrugge in Belgium to Grays, Essex.

Read more: https://t.co/NhmGRDEzNO pic.twitter.com/WNhOHWV7vd Essex Police(@ EssexPoliceUK) link